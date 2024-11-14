Пэрис Гилтон поздравила дочь с днем рождения.

Диджейка Пэрис Хилтон с дочерью Лондон. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджейка Пэрис Хилтон трогательно поздравила с первым днем рождения дочь Лондон. Звезда устроила вечеринку в стиле картины "Алиса в стране чудес".

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Пэрис облачилась в образ Алисы. Она надела зефирно-голубую цветочную юбку от Alice & Olivia с белой рубашкой и блестящим бюстгальтером от Area. Пэрис дополнила стильный образ черным чокером и блестящей повязкой на голову от Jennifer Behr.

Маленькая Лондон выглядела очаровательно в розовом платье от Tutu Du Monde и серебристых блестящих кедах Converse. Девушка позировала перед камерой в повязке с розовым цветком на голове.

Пэрис Хилтон с дочерью Лондон. Фото: instagram.com/parishilton/

Пэрис Хилтон с дочерью Лондон и мужем Картером Реумом. Фото: instagram.com/parishilton/

На вечеринке были большие фигурки — Безумный Шляпник. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджейка пригласила на празднование маму Кэти Хилтон, свою тетю Кайл Ричардс, а также подруг Сиа, Ребел Уилсон, Келли Осборн и Кэт Фон Ди.

Напомним, Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала свой день рождения. А раньше Пэрис Хилтон снялась в рекламе напитка.