Пэрис Гилтон и Бритни Спирс в молодости – звезда показала архивные фото

Пэрис Хилтон показалась с Бритни Спирс на фото 18-летней давности
Американская светская львица и диджейка Пэрис Хилтон вспомнила бурную молодость. Звезда поделилась архивными фотографиями в компании своей подруги, певицы Бритни Спирс.
Знаменитость поделилась фото-воспоминаниями на своей странице в Instagram.
Пэрис Хилтон и Бритни Спирс 18 лет назад
В своем блоге звезда опубликовала три фото, которые они с Бритни сделали во время одной из тусовок 18 лет назад. Тогда Хилтон было 25 лет, а Спирс — 24.
Улыбающиеся подруги позировали рядом друг с другом, держа в руках фотокамеру.
Пэрис пошутила, что именно они из Бритни в свое время положили начало селфи.
"18 лет назад мы из Бритни Спирс изобрели селфи" , — написала Хилтон.
И хотя на самом деле понятие селфи появилось задолго до того момента, настоящую популярность этот вид фото действительно начал набирать в 2010-х.
Напомним, на днях Пэрис Хилтон устроила роскошную вечеринку ко дню рождения дочери.
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