Актор Джон Красінські став найсексуальнішим чоловіком 2024 року

Актор Джон Красінські. Фото: instagram.com/people/

Актора Джона Красінські обрали найсексуальнішим чоловіком 2024 року за версією журналу People. Зірка став обличчям обкладинки випуску за листопад.

Видання поділилося фотографією нової обкладинки в соціальних мережах.

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В інтерв'ю виданню чоловік розповів, що така подія стала для нього несподіванкою.

"Я думав, що мене розігрують. Я не прокидаюся з думкою: "Невже це той день, коли мене попросять стати найсексуальнішим чоловіком у світі? І все ж це був день, коли ви, хлопці, зробили це. Ви, хлопці, дійсно підняли планку для мене", — сказав Красінські.

Актор відомий за роллю Джима Халперта в популярному серіалі "Офіс". Також Красінські став співавтором, режисером і виконавцем головної ролі у трилері "Тихе місце" 2018 року. Його шалений успіх приніс йому головну роль у фільмі Майкла Бея "13 годин", де він зіграв Джека Райана.

Красінські перейняв титул у зірки "Анатомії Грей" Патріка Демпсі, який був визнаний найсексуальнішим чоловіком 2023 року.

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