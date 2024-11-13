Актер Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года

Актер Джон Красински. Фото: instagram.com/people/

Актера Джона Красински выбрали самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People. Звезда стал лицом обложки выпуска за ноябрь.

Издание поделилось фотографией новой обложки в социальных сетях.

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В интервью изданию мужчина рассказал, что такое событие стало для него неожиданностью.

"Я думал, что меня разыгрывают. Я не просыпаюсь с мыслью: "Неужели это тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной в мире? И все же это был день, когда вы, ребята, сделали это. Вы, ребята, действительно подняли планку для меня"", — сказал Красински.

Актер известен по роли Джима Халперта в популярном сериале "Офис". Также Красински стал соавтором, режиссером и исполнителем главной роли в триллере "Тихое место" 2018 года, где сыграл Джека Райана.

Красински перенял титул у звезды "Анатомии Грей" Патрика Демпси, который был признан самым сексуальным мужчиной 2023 года.

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