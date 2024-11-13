Актер Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года

People назвал имя самого привлекательного мужчины года
Актера Джона Красински выбрали самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People. Звезда стал лицом обложки выпуска за ноябрь.
Издание поделилось фотографией новой обложки в социальных сетях.
Красински украсил обложку People
В интервью изданию мужчина рассказал, что такое событие стало для него неожиданностью.
"Я думал, что меня разыгрывают. Я не просыпаюсь с мыслью: "Неужели это тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной в мире? И все же это был день, когда вы, ребята, сделали это. Вы, ребята, действительно подняли планку для меня"", — сказал Красински.
Актер известен по роли Джима Халперта в популярном сериале "Офис". Также Красински стал соавтором, режиссером и исполнителем главной роли в триллере "Тихое место" 2018 года, где сыграл Джека Райана.
Красински перенял титул у звезды "Анатомии Грей" Патрика Демпси, который был признан самым сексуальным мужчиной 2023 года.
Ранее мы писали о том, что фильм Алана Бадоева "Довга доба" снова покажут в кино. А также Marvel показал трейлер "Капитана Америки".
Читайте Новини.LIVE!