Онучка Софії Ротару похизувалася розкішним образом - відео

Софія Євдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Онучка співачки Софії Ротару — Софія Євдокименко — захопила підписників новими кадрами. 23-річна модель продемонструвала розкішний образ на камеру.

Відео Софія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Софія знялася у новому відео на тлі мальовничих гір на сході сонця.

У кадрі модель позувала в розкішній чорній шубі зі штучного хутра від відомого американського бренду The Frankie Shop. Свій образ онучка співачки доповнила стильними окулярами від Bottega Veneta та золотими сережками.

Нове відео у блозі Софія залишила без підпису, лише додала емоджи у вигляді чорного серця.

Зазначимо, що зараз онучка Ротару мешкає за кордоном. Нещодавно Софія Євдокименко похизувалася відпочинком із мамою в Римі.

Раніше онучка Софії Ротару показала підтягнутий прес в короткому топі.