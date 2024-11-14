Онучка Софії Ротару похизувалася розкішним образом - відео

Онучка Ротару в розкішній шубі позувала на тлі гір
Онучка співачки Софії Ротару — Софія Євдокименко — захопила підписників новими кадрами. 23-річна модель продемонструвала розкішний образ на камеру.
Відео Софія поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Онучка Софії Ротару покрасувалася у стильному образі
Софія знялася у новому відео на тлі мальовничих гір на сході сонця.
У кадрі модель позувала в розкішній чорній шубі зі штучного хутра від відомого американського бренду The Frankie Shop. Свій образ онучка співачки доповнила стильними окулярами від Bottega Veneta та золотими сережками.
Нове відео у блозі Софія залишила без підпису, лише додала емоджи у вигляді чорного серця.
Зазначимо, що зараз онучка Ротару мешкає за кордоном. Нещодавно Софія Євдокименко похизувалася відпочинком із мамою в Римі.
Раніше онучка Софії Ротару показала підтягнутий прес в короткому топі.
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