Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным образом - видео

София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка певицы Софии Ротару — София Евдокименко — увлекла подписчиков новыми кадрами. 23-летняя модель продемонстрировала роскошный образ на камеру.

Видео София поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Внучка Софии Ротару покрасовалась в стильном образе

София снялась в новом видео на фоне живописных гор на рассвете.

В кадре модель позировала в роскошной чёрной шубе из искусственного меха от известного американского бренда The Frankie Shop. Свой образ внучка певицы дополнила стильными очками от Bottega Veneta и золотыми серьгами.

Новое видео в блоге София оставила без подписи, только добавила эмоджи в виде черного сердца.

Отметим, что сейчас внучка Ротару живет за границей. Недавно София Евдокименко похвасталась отдыхом с мамой в Риме.

Ранее внучка Софии Ротару показала подтянутый пресс в коротком топе.