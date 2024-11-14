Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным образом - видео

Внучка Ротару в роскошной шубе позировала на фоне гор
Внучка певицы Софии Ротару — София Евдокименко — увлекла подписчиков новыми кадрами. 23-летняя модель продемонстрировала роскошный образ на камеру.
Видео София поделилась на своей странице в Instagram.
Внучка Софии Ротару покрасовалась в стильном образе
София снялась в новом видео на фоне живописных гор на рассвете.
В кадре модель позировала в роскошной чёрной шубе из искусственного меха от известного американского бренда The Frankie Shop. Свой образ внучка певицы дополнила стильными очками от Bottega Veneta и золотыми серьгами.
Новое видео в блоге София оставила без подписи, только добавила эмоджи в виде черного сердца.
Отметим, что сейчас внучка Ротару живет за границей. Недавно София Евдокименко похвасталась отдыхом с мамой в Риме.
Ранее внучка Софии Ротару показала подтянутый пресс в коротком топе.
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