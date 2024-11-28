Концерт Олега Винника в Варшаві - співака захейтили за виступ за кордоном

Олег Винник. Фото: facebook.com/vovchytsya

Співак-втікач Олег Винник оголосив про свій сольний концерт за кордоном. Вперше за три роки виконавець планує заспівати для своїх шанувальників.

Співак оголосив про старт продажу квитків на своїй новій сторінці в Instagram.

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Скандальний виконавець не поспішає повертатися на батьківщину, натомість залюбки запрошує на свій концерт у Польщі. Шоу співака заплановано на 21 грудня у Варшаві. Частину зібраних коштів Винник обіцяє передати у свій благодійний фонд "Вовчиця".

Аби потрапити на виступ Винника фанатам доведеться заплатити від 1800 до 4100 гривень. Щоправда, купувати квитки на шоу глядачі не квапляться.

Концерт Олега Винника в Варшаві. Фото: скриншот

Частина шанувальників артиста-втікача зраділа такій новині, однак більшість українців обурливо відреагувало на такі творчі плани виконавця.

"А чого ж концерт не в Україні?".

"В Україні і не чекаємо, можете не повертатися".

"А чого не в Києві? Війні кінця немає, а гроші напевно вже закінчуються".

"Аж гидко від такого".

Нагадаємо, нещодавно відомий блогер назвав хворобу, на яку страждає Олег Винник.

Також Надя Дорофєєва приголомшила сумою, яку зібрала для ЗСУ під час концерту в Києві.