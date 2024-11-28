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Дорофєєва приголомшила сумою, яку зібрала на концерті в Києві

28 листопада 2024 10:17
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Дорофєєва на концерті в Палаці Спорту зібрала приголомшливу суму на ЗСУ
Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка Надя Дорофєєва назвала чималу суму, яку вдалося зібрати під час її першого сольного концерту в київському "Палаці Спорту". Зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ.

Результатами збору співачка поділилася в Instagram

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Свій концерт співачка вже за традицією почала із благодійного аукціону. Також глядачі могли донатити протягом усього шоу за допомогою спеціальних QR-кодів.

Загалом за увесь вечір Дорофєєва та її команда змогли зібрати майже три мільйона гривень. Кошти були направлені на придбання дронів для ЗСУ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Серед тих, хто задонатив, співачка та її партнери розіграли особливі подарунки. Глядачі могли виграти як пам'ятні сувеніри, так і пожиттєвий абонемент на концерти Дорофєєвої.

"2,9 мільйона гривень! Зібрав сольник у "Палаці" до великого святкового збору на дрони. Головні амбасадори Олег Гороховський та Михайло Рогальський знов не залишили моїх глядачів без подарунків: семеро людей отримали по 100 тисяч за донат, а 20 — пожиттєвий абонемент на двох на мої концерти. І безмежна вдячність неймовірному Жені Яновичу за такий розігрів глядачів на донати! Вітаю всіх, хто виграв лоти від мене: кепку з написом "feeling your heartbeat" в єдиному екземплярі (другий — мій), куртку Міші Лебіги з кліпу "А я все плакала" та мою першу вінілову платівку "Сенси" з автографом", — поділилася Дорофєєва.

Нагадаємо, син Потапа відверто розповів про своє особливе ставлення до Наді Дорофєєвої.

Також ми писали, що Олена Кравець показала, як сходила із дітьми на концерт зірки.

Надя Дорофєєва ЗСУ концерт українські зірки донат

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