Дорофеева на концерте во Дворце Спорта собрала потрясающую сумму на ВСУ

Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева назвала немалую сумму, которую удалось собрать во время первого сольного концерта в киевском "Дворце Спорта". Собранные средства пойдут на нужды ВСУ.

Результатами сбора певица поделилась в Instagram.

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Дорофеева собрала почти три миллиона гривен для ВСУ

Свой концерт певица уже по традиции начала с благотворительного аукциона. Также зрители могли донатить на протяжении всего шоу с помощью специальных QR-кодов.

За весь вечер Дорофеева и ее команда смогли собрать почти три миллиона гривен. Средства были направлены на приобретение дронов для ВСУ.

Среди тех, кто задонатил, певица и ее партнеры разыграли особые подарки. Зрители могли выиграть как памятные сувениры, так и пожизненный абонемент на концерты Дорофеевой.

"2,9 миллиона гривен! Собрал сольник во "Дворце" к большому праздничному сбору на дроны. Главные амбассадоры Олег Гороховский и Михаил Рогальский снова не оставили моих зрителей без подарков: семь человек получили по 100 тысяч за донат, а 20 — пожизненный абонемент на двоих на мои концерты. И безграничная благодарность невероятному Жене Яновичу за такой разогрев зрителей на донаты! Поздравляю всех, кто выиграл лоты от меня: кепку с надписью "feeling your heartbeat" в единственном экземпляре (второй — мой), куртку Миши Лебиги из клипа "А я все плакала" и мою первую виниловую пластинку "Сенси" с автографом", — поделилась Дорофєєва.

Напомним, сын Потапа откровенно рассказал о своем особом отношении к Наде Дорофеевой.

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