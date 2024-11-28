Концерт Олега Винника в Варшаве – певца захейтили за выступление за границей

Олег Винник впервые за три года даст концерт — украинцы разъярены
Беглый певец Олег Винник объявил о своем сольном концерте за границей. Впервые через три года исполнитель планирует спеть для своих поклонников.
Певец объявил о старте продажи билетов на своей новой странице в Instagram.
Олег Винник даст концерт в Польше
Скандальный исполнитель не спешит возвращаться на родину, зато охотно приглашает на свой концерт в Польше. Шоу певца запланировано на 21 декабря в Варшаве. Часть собранных средств Винник обещает передать в свой благотворительный фонд "Волчица".
Чтобы попасть на выступление Винника, фанатам придется заплатить от 1800 до 4100 гривен. Правда, покупать билеты на шоу зрители не спешат.
Часть поклонников беглого артиста обрадовалась такой новости, однако большинство украинцев возмутительно отреагировало на такие творческие планы исполнителя.
"А почему концерт не в Украине?".
"В Украине и не ждем, можете не возвращаться".
"А чего не в Киеве? Войне конца нет, а деньги наверняка уже кончаются".
"Прям мерзко от такого".
Напомним, недавно известный блогер назвал болезнь, которой страдает Олег Винник.
Также Надя Дорофеева ошеломила суммой, собранной для ВСУ во время концерта в Киеве.
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