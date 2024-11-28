Концерт Олега Винника в Варшаве – певца захейтили за выступление за границей

Олег Винник. Фото: facebook.com/vovchytsya

Беглый певец Олег Винник объявил о своем сольном концерте за границей. Впервые через три года исполнитель планирует спеть для своих поклонников.

Певец объявил о старте продажи билетов на своей новой странице в Instagram.

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Скандальный исполнитель не спешит возвращаться на родину, зато охотно приглашает на свой концерт в Польше. Шоу певца запланировано на 21 декабря в Варшаве. Часть собранных средств Винник обещает передать в свой благотворительный фонд "Волчица".

Чтобы попасть на выступление Винника, фанатам придется заплатить от 1800 до 4100 гривен. Правда, покупать билеты на шоу зрители не спешат.

Концерт Олега Винника в Варшаве. Фото: скриншот

Часть поклонников беглого артиста обрадовалась такой новости, однако большинство украинцев возмутительно отреагировало на такие творческие планы исполнителя.

"А почему концерт не в Украине?".

"В Украине и не ждем, можете не возвращаться".

"А чего не в Киеве? Войне конца нет, а деньги наверняка уже кончаются".

"Прям мерзко от такого".

Напомним, недавно известный блогер назвал болезнь, которой страдает Олег Винник.

Также Надя Дорофеева ошеломила суммой, собранной для ВСУ во время концерта в Киеве.