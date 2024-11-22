Ана де Армас закрутила новий роман — хто її обранець (фото)

Ана де Армас. Фото: Instagram.com/ana_d_armas

Акторка з кубинським корінням, Ана де Армас, яка вже багато років живе в Іспанії, знову привернула до себе увагу. 36-річну знаменитість помітили під час романтичної прогулянки з Мануелем Анідо Куестою, який є пасинком президента Куби Мігеля Діас-Канеля.

Про це пише Daily Mail.

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Днями пару бачили в Мадриді, де вони разом проводили час. Ана і Мануель виглядали щасливими, тримаючись за руки та насолоджуючись прогулянкою містом. ЗМІ також повідомляють, що за тиждень до цього вони мали спільну вечерю.

Цікаво, що, здається, акторка розірвала стосунки з Полом Букадакісом, віцепрезидентом Tinder. З ним Ана почала зустрічатися після свого розриву з голлівудським актором Беном Аффлеком.

¿Es cierto que Ana de Armas está saliendo con un funcionario de dictadura cubana?



Si es cierto, chale. pic.twitter.com/5CRRgvUfgE — Una mujer cualquiera (@CualquieraMujer) November 22, 2024

Для побачення в Мадриді Ана обрала стильний образ. Вона була у білому кашеміровому пальті, чорних укорочених штанах і блискучих лакованих чоботах. Свій образ зірка завершила золотою сумкою Louis Vuitton і шарфом у тон.

Нагадаємо, що Ана де Армас народилася на Кубі, але ще у 18 років переїхала до Іспанії. Акторка здобула популярність завдяки ролям у фільмах "Ножі наголо" та "Блондинка", де вона показала свій неймовірний акторський талант.

Тепер шанувальники з нетерпінням стежать за розвитком її особистого життя, яке завжди викликає не менше інтересу, ніж її творчість.

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