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Несподіваний вибір — Ана де Армас здивувала новим обранцем

22 листопада 2024 11:59
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Ана де Армас закрутила новий роман — хто її обранець (фото)
Ана де Армас. Фото: Instagram.com/ana_d_armas
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Акторка з кубинським корінням, Ана де Армас, яка вже багато років живе в Іспанії, знову привернула до себе увагу. 36-річну знаменитість помітили під час романтичної прогулянки з Мануелем Анідо Куестою, який є пасинком президента Куби Мігеля Діас-Канеля.

Про це пише Daily Mail.

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Днями пару бачили в Мадриді, де вони разом проводили час. Ана і Мануель виглядали щасливими, тримаючись за руки та насолоджуючись прогулянкою містом. ЗМІ також повідомляють, що за тиждень до цього вони мали спільну вечерю.

Цікаво, що, здається, акторка розірвала стосунки з Полом Букадакісом, віцепрезидентом Tinder. З ним Ана почала зустрічатися після свого розриву з голлівудським актором Беном Аффлеком.

Для побачення в Мадриді Ана обрала стильний образ. Вона була у білому кашеміровому пальті, чорних укорочених штанах і блискучих лакованих чоботах. Свій образ зірка завершила золотою сумкою Louis Vuitton і шарфом у тон.

Нагадаємо, що Ана де Армас народилася на Кубі, але ще у 18 років переїхала до Іспанії. Акторка здобула популярність завдяки ролям у фільмах "Ножі наголо" та "Блондинка", де вона показала свій неймовірний акторський талант.

Тепер шанувальники з нетерпінням стежать за розвитком її особистого життя, яке завжди викликає не менше інтересу, ніж її творчість.

Раніше ми писали про те, що Євген Клопотенко зізнався, чи був у нього роман з Огнєвіч.

Також ми повідомляли, що Г'ю Джекман після розлучення закрутив роман з відомою акторкою.

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