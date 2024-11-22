Ана де Армас закрутила новый роман – кто ее избранник (фото)

Ана де Армас. Фото: Instagram.com/ana_d_armas

Актриса с кубинскими корнями, Ана де Армас, уже много лет живущая в Испании, снова привлекла к себе внимание. 36-летнюю знаменитость заметили во время романтической прогулки с Мануэлем Анидо Куэстой, который является пасынком президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Об этом пишет Daily Mail.

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На днях пару видели в Мадриде, где они проводили время. Ана и Мануэль выглядели счастливыми, держась за руки и наслаждаясь прогулкой по городу. СМИ также сообщают, что за неделю до этого у них был общий ужин.

Интересно, что, кажется, актриса разорвала отношения с Полом Букадакисом, вице-президентом Tinder. С ним Ана стала встречаться после разрыва с голливудским актером Беном Аффлеком.

¿Es cierto que Ana de Armas está saliendo con un funcionario de dictadura cubana?



Si es правда, chale. pic.twitter.com/5CRRgvUfgE — Una mujer cualquiera (@CualquieraMujer) November 22, 2024

Для свидания в Мадриде Ана выбрала весьма стильный образ. Она была в белом кашемировом пальто, черных укороченных брюках и блестящих лакированных сапогах. Свой образ звезда завершила золотой сумкой Louis Vuitton и шарфом в тон.

Напомним, что Ана де Армас родилась на Кубе, но еще в 18 лет переехала в Испанию. Актриса завоевала популярность благодаря ролям в фильмах "Ножи наголо" и "Блондинка", где она показала свой невероятный актерский талант.

Теперь поклонники с нетерпением следят за развитием ее личной жизни, всегда вызывающей не меньше интереса, чем ее творчество.

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