Найкраща співачка року - Біллі Айліш отримала нагороду від Apple Music

Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish

Музична платформа Apple Music назвала ім'я найуспішнішої співачки року. Нею стала 22-річна виконавицю Біллі Айліш.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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У Apple Music відзначили артистку за її особистий вклад у розвиток світової музики. Цього року співачка дійсно плідно попрацювала та продовжує "розривати" чарти.

Новий альбом зірки HIT ME HARD AND SOFT за короткий термін став лідером у всежанровому чарті альбомів Apple Music у 138 країнах світу.

Біллі була номінована ще на сім премій "Ґреммі", також в категоріях "Запис року", "Альбом року" та "Пісня року". Окрім того, 22-річна зірка встигла отримати дві статуетки "Оскар" та отримати дві додаткові премії "Ґреммі" за саундтрек до фільму "Барбі".

Також Айліш стала першою людиною, яка двічі отримала нагороду "Артист року Apple Music". Першу нагороду співачка отримала 2019 року.

"З першого дня Apple Music підтримує мою музику і мене як артиста, і для мене велика честь і приниження отримати визнання "Артист року" через стільки років моєї кар'єри", — сказала Біллі в інтерв'ю Apple Music.

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