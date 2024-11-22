Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Найкраща співачка 2024 року — кого обрали Apple Music arrow

Найкраща співачка 2024 року — кого обрали Apple Music

22 листопада 2024 14:07
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Найкраща співачка року - Біллі Айліш отримала нагороду від Apple Music
Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Музична платформа Apple Music назвала ім'я найуспішнішої співачки року. Нею стала 22-річна виконавицю Біллі Айліш.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Читайте також:

Біллі Айліш стала кращою співачкою року

У Apple Music відзначили артистку за її особистий вклад у розвиток світової музики. Цього року співачка дійсно плідно попрацювала та продовжує "розривати" чарти.

Новий альбом зірки HIT ME HARD AND SOFT за короткий термін став лідером у всежанровому чарті альбомів Apple Music у 138 країнах світу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Apple Music (@applemusic)

Біллі була номінована ще на сім премій "Ґреммі", також в категоріях "Запис року", "Альбом року" та "Пісня року". Окрім того, 22-річна зірка встигла отримати дві статуетки "Оскар" та отримати дві додаткові премії "Ґреммі" за саундтрек до фільму "Барбі".

Також Айліш стала першою людиною, яка двічі отримала нагороду "Артист року Apple Music". Першу нагороду співачка отримала 2019 року.

"З першого дня Apple Music підтримує мою музику і мене як артиста, і для мене велика честь і приниження отримати визнання "Артист року" через стільки років моєї кар'єри", — сказала Біллі в інтерв'ю Apple Music.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Apple Music (@applemusic)

Раніше двох українських співачок позбавили державних нагород за зраду.

Також ми писали, що співачка Віра Брежнєва заінтригувала шанувальників відео з чоловіком.

Біллі Айлиш Apple нагорода закордонні зірки співачка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Синоптики попередили про негоду у Харкові завтра

14:30 Підвищення зарплат — що чекати українцям наступного року

14:26 Ізраїльська художниця розмалювала сховище лікарні Охматдит — фото

14:13 На Закарпатті викрили схему для ухилянтів — хто організатор

14:11 На Харківщині суд повернув державі землі із рідкісними птахами

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:07 Ексчиновник з Жовкви відсудив у держави понад 700 тис. грн

14:04 В Одесі дерево впало на жінку — в якому вона стані

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

13:36 Збереження будівлі на Рейтарській у Києві — рішення суду

13:35 Польські фермери знову планують обмежити рух на кордоні — де саме

14:30 Синоптики попередили про негоду у Харкові завтра

14:30 Підвищення зарплат — що чекати українцям наступного року

14:26 Ізраїльська художниця розмалювала сховище лікарні Охматдит — фото

14:13 На Закарпатті викрили схему для ухилянтів — хто організатор

14:11 На Харківщині суд повернув державі землі із рідкісними птахами

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:07 Ексчиновник з Жовкви відсудив у держави понад 700 тис. грн

14:04 В Одесі дерево впало на жінку — в якому вона стані

13:36 Збереження будівлі на Рейтарській у Києві — рішення суду

13:35 Польські фермери знову планують обмежити рух на кордоні — де саме

13:31 Україна — Бельгія та інші пари плей-оф Ліги Націй

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото