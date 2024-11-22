Лучшая певица года – Билли Айлиш получила награду от Apple Music

Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish

Музыкальная платформа Apple Music назвала имя самой успешной певицы года. Ею стала 22-летняя исполнительница Билли Айлиш.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

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В Apple Music отметили артистку за ее личный вклад в развитие мировой музыки. В этом году певица действительно плодотворно поработала и продолжает разрывать чарты.

Новый альбом звезды HIT ME HARD AND SOFT в короткие сроки стал лидером во всежанровом чарте альбомов Apple Music в 138 странах мира.

Билли была номинирована еще на семь премий "Грэмми", также в категориях "Запись года", "Альбом года" и "Песня года". за саундтрек к фильму "Барби".

Также Айлиш стала первым человеком, дважды получившим награду "Артист года Apple Music". Первую награду певица получила в 2019 году.

"С первого дня Apple Music поддерживает мою музыку и меня как артиста, и для меня большая честь и унижение получить признание "Артист года" спустя столько лет моей карьеры", — сказала Билли в интервью Apple Music.

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