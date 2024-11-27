Співачку SOWA ледь не затримала поліція в ТРЦ — відео

Співачка SOWA. Фото: instagram.com/sowa_official_

Українська співачка SOWA ледь не опинилася в поліцейському відділку. Артистка разом із блогером Тарасом Нестеренком хотіла зняти розважальне відео у торговельному центрі.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася відео з інцидентом.

Читайте також:

Співачку SOWA ледь не затримала поліція

Днями артистка запрем'єрила пісню "Колишній". Під новий трек SOWA та Нестеренко вирішили зняти спільне відео у торговельному центрі.

"У нас виникла ідея зняти відео на фоні ескалатора. Ідея полягала в тому, що я знімаю верхній шар одягу та залишаюсь в сукні. А Тарас в кінці супроводжує мене келихом вина", — розповіла про задум співачка.

Однак охорона торговельного центру не схвалила таку ідею та викликала на співачку наряд поліції.

"Ми вже почали наші зйомки, як раптом до нас підходить охоронець торгового центру та зупиняє процес словами, що заборонено знімати, адже це приватна власність та зараз викличе поліцію. Що він і зробив за декілька хвилин. Припинивши зйомку ми вже стояли з поліцією", — розповіла SOWA.

На щастя, команді артистки вдалося врегулювати питання мирним шляхом, адже законодавство вони не порушували.

"Попри цю інформацію, охоронець не був згоден з нами та все ж викликав поліцію. Коли поліція була на місці, ми пояснили їм цілковиту ситуацію, щоб в нашу сторону не було жодних скарг від перехожих. Поліція з нами погодилась, і ми продовжили зйомку. Зйомка звершилась на хорошому тоні й без порушення законів! Тож висновок такий: хто знає закони, в того на стороні правда. Важливо бути обізнаним в таких речах, аби не стресувати в подібних випадках та вміти вийти з ситуації! А ще, мати класний контент без жодних проблем!", — додала співачка.

Раніше Леонардо Ді Капріо втрапив у скандал під час поїздки на Фіджі.

Також ми писали, що багатодітний батько Анатолій Анатоліч розповів, чому йому відмовили у бронюванні.