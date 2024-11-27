Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow На известную украинскую певицу вызвали полицию — что она сделала arrow

На известную украинскую певицу вызвали полицию — что она сделала

27 ноября 2024 10:13
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Певицу SOWA чуть не задержала полиция в ТРЦ — видео
Певица SOWA. Фото: instagram.com/sowa_official_
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Украинская певица SOWA чуть не оказалась в полицейском участке. Артистка вместе с блогером Тарасом Нестеренко хотела снять развлекательное видео в торговом центре.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась видео с инцидентом.

Читайте также:

Певицу SOWA чуть не задержала полиция

На днях артистка представила песню "Колишній". Под новый трек SOWA и Нестеренко решили снять видео в торговом центре.

"У нас возникла идея снять видео на фоне эскалатора. Идея заключалась в том, что я снимаю верхний слой одежды и остаюсь в платье. А Тарас в конце сопровождает меня бокалом вина", — рассказала о замысле певица.

Однако охрана торгового центра не одобрила идею и вызвала на певицу наряд полиции.

"Мы уже начали наши съемки, как вдруг к нам подходит охранник торгового центра и останавливает процесс словами, что запрещено снимать, ведь это частная собственность и сейчас вызовет полицию. Что он и сделал через несколько минут. Прекратив съемку мы уже стояли с полицией" , — рассказала SOWA.

К счастью, команде артистки удалось урегулировать вопрос мирным путем, ведь законодательство они не нарушали.

"Несмотря на эту информацию, охранник не был согласен с нами и все же вызвал полицию. Когда полиция была на месте, мы объяснили им полную ситуацию, чтобы в нашу сторону не было никаких жалоб от прохожих. Полиция с нами согласилась, и мы продолжили съемку. Съемка свершилась на хорошем тоне и без нарушения законов! Поэтому вывод таков: кто знает законы, у того на стороне правда. Важно быть осведомленным в таких вещах, чтобы не стрессовать в подобных случаях и уметь выйти из ситуации! А еще, иметь классный контент без проблем!", — добавила певица.

Ранее Леонардо Ди Каприо попал в скандал во время поездки на Фиджи.

Также мы писали, что многодетный отец Анатолий Анатолич рассказал, почему ему отказали в бронировании.

полиция ТРЦ украинские звезды певица съемка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:27 В Одессе задержали диверсантов — среди них школьник

10:16 Федоров спросил о желаемых услугах в Дії — что ответили украинцы

10:08 В Киеве установят новогоднюю елку — в КГВА назвали условия

09:57 Подольский мост откроют для движения авто — названа дата

09:57 Скандальный директор порта на Одесчине отсудил должность — детали

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

09:53 В Севастополе раздавались взрывы — над городом виднеется дым

09:41 Воздушные силы сообщили, сколько целей удалось сбить этой ночью

09:25 Нужен ли антивирус на Android-смартфонах в 2024 году

09:25 Оккупанты обстреляли Харьковщину разным оружием — детали от ОВА

09:23 Отключения света в Одессе — графики и ремонтные работы на среду

10:27 В Одессе задержали диверсантов — среди них школьник

10:16 Федоров спросил о желаемых услугах в Дії — что ответили украинцы

10:08 В Киеве установят новогоднюю елку — в КГВА назвали условия

09:57 Подольский мост откроют для движения авто — названа дата

09:57 Скандальный директор порта на Одесчине отсудил должность — детали

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

09:53 В Севастополе раздавались взрывы — над городом виднеется дым

09:41 Воздушные силы сообщили, сколько целей удалось сбить этой ночью

09:25 Нужен ли антивирус на Android-смартфонах в 2024 году

09:25 Оккупанты обстреляли Харьковщину разным оружием — детали от ОВА

09:23 Отключения света в Одессе — графики и ремонтные работы на среду

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Text

18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

Text

17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК