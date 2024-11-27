Певицу SOWA чуть не задержала полиция в ТРЦ — видео

Певица SOWA. Фото: instagram.com/sowa_official_

Украинская певица SOWA чуть не оказалась в полицейском участке. Артистка вместе с блогером Тарасом Нестеренко хотела снять развлекательное видео в торговом центре.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась видео с инцидентом.

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На днях артистка представила песню "Колишній". Под новый трек SOWA и Нестеренко решили снять видео в торговом центре.

"У нас возникла идея снять видео на фоне эскалатора. Идея заключалась в том, что я снимаю верхний слой одежды и остаюсь в платье. А Тарас в конце сопровождает меня бокалом вина", — рассказала о замысле певица.

Однако охрана торгового центра не одобрила идею и вызвала на певицу наряд полиции.

"Мы уже начали наши съемки, как вдруг к нам подходит охранник торгового центра и останавливает процесс словами, что запрещено снимать, ведь это частная собственность и сейчас вызовет полицию. Что он и сделал через несколько минут. Прекратив съемку мы уже стояли с полицией" , — рассказала SOWA.

К счастью, команде артистки удалось урегулировать вопрос мирным путем, ведь законодательство они не нарушали.

"Несмотря на эту информацию, охранник не был согласен с нами и все же вызвал полицию. Когда полиция была на месте, мы объяснили им полную ситуацию, чтобы в нашу сторону не было никаких жалоб от прохожих. Полиция с нами согласилась, и мы продолжили съемку. Съемка свершилась на хорошем тоне и без нарушения законов! Поэтому вывод таков: кто знает законы, у того на стороне правда. Важно быть осведомленным в таких вещах, чтобы не стрессовать в подобных случаях и уметь выйти из ситуации! А еще, иметь классный контент без проблем!", — добавила певица.

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