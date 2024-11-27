Леонардо Ді Капріо потрапив у скандал на Фіджі — відео

Американський актор Леонардо Ді Капріо в фільмі "Вбивці квіткової повні". Фото: скриншот

Мережею шириться відео, на якому відомий актор Леонардо Ді Капріо проігнорував персонал готелю на Фіджі. Вони співали прощальну пісню та танцювали, однак зірка лише пройшов повз, нібито розмовляючи телефоном.

Про це пише Page Six.

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Ді Капріо проігнорував прощальну пісню персоналу готелю

Леонардо Ді Капріо намагався залишитися інкогніто, втім його зняли на відео. У чорному вбранні актор підніс телефон до вуха і, не звертаючи увагу на персонал готелю, попрямував до автівки.

Пісню Isa Lei традиційно виконують у всіх готелях на Фіджі, коли гості вирушають додому. На церемонії прощання також була помічена дівчина артиста Вітторія Черетті.

Леонардо Ді Капріо. Фото: скриншот

У мережі Ді Капріо охрестили "нешанобливим" та "жорстоким".

Бути скромним — ключ до успіху.

Залиште чоловіка в спокою.

Напевно він розмовляє з P. Diddy.

Однак джерела видання Page Six пояснили, що поведінка кінозірки не була навмисною образою до готелю. Цей традиційний танець був для всіх гостей, а не лише для Ді Капріо.

Нагадаємо, чи справді Ді Капріо вирішив одружитись з моделлю Вітторією Черетті.Також актор пристрасно поцілував Кейт Вінслет на прем'єрі її проєкту.