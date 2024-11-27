Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Жорстокий та егоїстичний — Ді Капріо втрапив у скандал на Фіджі arrow

Жорстокий та егоїстичний — Ді Капріо втрапив у скандал на Фіджі

27 листопада 2024 07:30
Світлана Заболотна - Редактор
Леонардо Ді Капріо потрапив у скандал на Фіджі — відео
Американський актор Леонардо Ді Капріо в фільмі "Вбивці квіткової повні". Фото: скриншот
Світлана Заболотна - Редактор

Мережею шириться відео, на якому відомий актор Леонардо Ді Капріо проігнорував персонал готелю на Фіджі. Вони співали прощальну пісню та танцювали, однак зірка лише пройшов повз, нібито розмовляючи телефоном.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Ді Капріо проігнорував прощальну пісню персоналу готелю

@dailymailshowbiz

Leo DiCaprio kept his head down as he arrived in Fiji, despite being welcomed by a choir group at a hotel. Fans slammed the actor for being ‘disrespectful’ after he failed to acknowledge them - instead, appearing to pick up a call before making a swift exit. #leonardodicaprio #actor #rude #fiji #choir #ignore #hotel

♬ original sound - Daily Mail Celeb

Леонардо Ді Капріо намагався залишитися інкогніто, втім його зняли на відео. У чорному вбранні актор підніс телефон до вуха і, не звертаючи увагу на персонал готелю, попрямував до автівки. 

Пісню Isa Lei традиційно виконують у всіх готелях на Фіджі, коли гості вирушають додому. На церемонії прощання також була помічена дівчина артиста Вітторія Черетті. 

Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ді Капріо. Фото: скриншот

У мережі Ді Капріо охрестили "нешанобливим" та "жорстоким". 

  • Бути скромним — ключ до успіху.
  • Залиште чоловіка в спокою.
  • Напевно він розмовляє з P. Diddy. 

Однак джерела видання Page Six пояснили, що поведінка кінозірки не була навмисною образою до готелю. Цей  традиційний танець був для всіх гостей, а не лише для Ді Капріо.

Нагадаємо, чи справді Ді Капріо вирішив одружитись з моделлю Вітторією Черетті.Також актор пристрасно поцілував Кейт Вінслет на прем'єрі її проєкту.

скандал Голлівуд актори Леонардо Ді Капріо закордонні зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 На Львівщині ТЦК не розглянув подані документи — рішення суду

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

07:46 Дружина Луніна опублікувала перші фото після хвороби

07:30 У ВР пояснили, чи матимуть дрібні фермери право на бронювання

07:21 Сержант у туалеті застрелив солдата — як його покарав суд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

07:01 Кредитний ліміт у ПриватБанку — що може піти не так з відсотками

06:55 Хто може засвідчити заповіт військового без нотаріуса

06:51 Невідомі дрони помітили над базами США у Британії — що вишукували

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:30 В Україні падають ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

08:02 На Львівщині ТЦК не розглянув подані документи — рішення суду

07:46 Дружина Луніна опублікувала перші фото після хвороби

07:30 У ВР пояснили, чи матимуть дрібні фермери право на бронювання

07:21 Сержант у туалеті застрелив солдата — як його покарав суд

07:01 Кредитний ліміт у ПриватБанку — що може піти не так з відсотками

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:55 Хто може засвідчити заповіт військового без нотаріуса

06:51 Невідомі дрони помітили над базами США у Британії — що вишукували

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:30 В Україні падають ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

06:30 Зброя в ТЦК — хто має право і на яких умовах

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК