Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет поцілувались на публіці — фото

Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет поцілувалися як в "Титаніку"
Відомі голлівудські актори Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет зачарували шанувальників поцілунком. Зірки відтворили сцену знамениту сцену через 27 років після виходу на екрани їхнього блокбастера "Титанік".
Про це пише Page Six.
Поцілунок Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет
Леонардо Ді Капріо відвідав показ нового фільму Кейт Вінслет "Лі" в кінотеатрі Harmony Gold в Лос-Анджелесі. Він також представив стрічку перед групою експертів.
"Кейт, моя люба подруго. Твоя робота в цьому фільмі була не що інше, як трансформаційне перевтілення. Я продовжую захоплюватися твоєю силою, талантом і пристрастю до кожного проєкту", — сказав актор.
Піднявшись на сцену, оскароносна актриса поцілувала свого давнього друга Ді Капріо в губи та обійняла його.
Стрічка Кейт Вінслет розповідає історію фотографа Елізабет "Лі" Міллер, фотомоделі, яка під час Другої світової війни стала відомим військовим кореспондентом журналу Vogue.
Нагадаємо, дівчина Ді Капріо знялась у рекламі із зірковим актором. А раніше ми писали, що Ді Капріо перевтілився для нової ролі.
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