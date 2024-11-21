Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет поцілувались на публіці — фото

Фільм "Титанік". Фото: скриншот

Відомі голлівудські актори Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет зачарували шанувальників поцілунком. Зірки відтворили сцену знамениту сцену через 27 років після виходу на екрани їхнього блокбастера "Титанік".

Про це пише Page Six.

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Поцілунок Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет

Леонардо Ді Капріо відвідав показ нового фільму Кейт Вінслет "Лі" в кінотеатрі Harmony Gold в Лос-Анджелесі. Він також представив стрічку перед групою експертів.

"Кейт, моя люба подруго. Твоя робота в цьому фільмі була не що інше, як трансформаційне перевтілення. Я продовжую захоплюватися твоєю силою, талантом і пристрастю до кожного проєкту", — сказав актор.

Піднявшись на сцену, оскароносна актриса поцілувала свого давнього друга Ді Капріо в губи та обійняла його.

Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет обіймаються. Фото: dudicaspi/Instagram

Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет цілується. Фото: dudicaspi/Instagram

Стрічка Кейт Вінслет розповідає історію фотографа Елізабет "Лі" Міллер, фотомоделі, яка під час Другої світової війни стала відомим військовим кореспондентом журналу Vogue.

Нагадаємо, дівчина Ді Капріо знялась у рекламі із зірковим актором. А раніше ми писали, що Ді Капріо перевтілився для нової ролі.