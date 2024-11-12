Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Ді Капріо виповнилося 50 — добірка маловідомих стрічок із зіркою arrow

Ді Капріо виповнилося 50 — добірка маловідомих стрічок із зіркою

12 листопада 2024 18:10
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Фільми із Леонардо Ді Капріо
Американський актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Відомий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відсвяткував 11 листопада свій день народження. Зірці виповнилося 50 років. 

Редакція Новини.LIVE підібрали маловідомі стрічки, в яких зіграв актор.

Читайте також:

Фільми із Леонардо Ді Капріо 

Що гнітить Гілберта Грейпа (1993)

Сюжет розповідає про життя молодого хлопця Гилберта, який мешкає у маленькому провінційному містечку разом зі своєю родиною. Після смерті батька він взяв на себе відповідальність за хворого молодшого брата Арні, який страждає на розумову відсталість, і матір, яка бореться з ожирінням і депресією. Гілберт живе з постійним відчуттям обов'язку перед сім'єю, але знайомство з загадковою дівчиною Беккі поступово пробуджує в ньому бажання до змін і змушує замислитися над своїм майбутнім. Стрічка досліджує теми сімейних обов'язків, втечі від рутини та пошуку сенсу життя.

Повне затемнення (1995)

Стрічка розповідає про драматичні та бурхливі стосунки між двома французькими поетами-символістами XIX століття — Полем Верленом та Артюром Рембо. Молодий, талановитий і провокативний Рембо, незважаючи на умовності, вступає у складний емоційний зв'язок із Верленом, чия життя вже обтяжене сім'єю. Їхній союз переповнений пристрастю, творчим натхненням та руйнівною поведінкою, що призводить до наслідків, які змінюють життя обох. Картина досліджує теми кохання, свободи, натхнення і саморуйнування.

Кімната Марвіна (1996)

Сюжет розповідає про двох сестер, Бессі та Лі, які багато років були відчужені одна від одної. Коли Бессі діагностують лейкемію, вона змушена звернутися до Лі та її дітей, які можуть стати донорами кісткового мозку. Воз'єднання сім'ї допомагає сестрам переосмислити свої стосунки і зрозуміти справжню цінність близьких, незважаючи на давні образи та складний життєвий вибір.

Кривавий алмаз (2006)

Сюжет розповідає про події громадянської війни у Сьєрра-Леоне в 1990-х роках і показує жорстоку реальність незаконного видобутку діамантів, які фінансують війну. У центрі сюжету — колишній найманець Денні Арчер і місцевий рибалка Соломон Венді, які об'єднуються заради пошуку рідкісного рожевого діаманта, який може змінити їхнє життя. Соломон прагне врятувати свого сина, якого захопили повстанці, а Денні хоче використати діамант, щоб втекти з Африки. Їхня подорож показує сувору правду про корупцію та людські страждання, приховані за красивим блиском коштовностей.

Нагадаємо, дівчина Ді Капріо знялась у рекламі із зірковим актором. А раніше ми писали, що Ді Капріо перевтілився для нової ролі.

кіно фільм закордонні зірки Леонардо Ді Капріо трейлер

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

23:37 Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

23:13 У Сумах пролунав вибух

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

23:37 Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

23:13 У Сумах пролунав вибух

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком