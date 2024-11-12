Американський актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Відомий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відсвяткував 11 листопада свій день народження. Зірці виповнилося 50 років.

Редакція Новини.LIVE підібрали маловідомі стрічки, в яких зіграв актор.

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Фільми із Леонардо Ді Капріо

Що гнітить Гілберта Грейпа (1993)

Сюжет розповідає про життя молодого хлопця Гилберта, який мешкає у маленькому провінційному містечку разом зі своєю родиною. Після смерті батька він взяв на себе відповідальність за хворого молодшого брата Арні, який страждає на розумову відсталість, і матір, яка бореться з ожирінням і депресією. Гілберт живе з постійним відчуттям обов'язку перед сім'єю, але знайомство з загадковою дівчиною Беккі поступово пробуджує в ньому бажання до змін і змушує замислитися над своїм майбутнім. Стрічка досліджує теми сімейних обов'язків, втечі від рутини та пошуку сенсу життя.

Повне затемнення (1995)

Стрічка розповідає про драматичні та бурхливі стосунки між двома французькими поетами-символістами XIX століття — Полем Верленом та Артюром Рембо. Молодий, талановитий і провокативний Рембо, незважаючи на умовності, вступає у складний емоційний зв'язок із Верленом, чия життя вже обтяжене сім'єю. Їхній союз переповнений пристрастю, творчим натхненням та руйнівною поведінкою, що призводить до наслідків, які змінюють життя обох. Картина досліджує теми кохання, свободи, натхнення і саморуйнування.

Кімната Марвіна (1996)

Сюжет розповідає про двох сестер, Бессі та Лі, які багато років були відчужені одна від одної. Коли Бессі діагностують лейкемію, вона змушена звернутися до Лі та її дітей, які можуть стати донорами кісткового мозку. Воз'єднання сім'ї допомагає сестрам переосмислити свої стосунки і зрозуміти справжню цінність близьких, незважаючи на давні образи та складний життєвий вибір.

Кривавий алмаз (2006)

Сюжет розповідає про події громадянської війни у Сьєрра-Леоне в 1990-х роках і показує жорстоку реальність незаконного видобутку діамантів, які фінансують війну. У центрі сюжету — колишній найманець Денні Арчер і місцевий рибалка Соломон Венді, які об'єднуються заради пошуку рідкісного рожевого діаманта, який може змінити їхнє життя. Соломон прагне врятувати свого сина, якого захопили повстанці, а Денні хоче використати діамант, щоб втекти з Африки. Їхня подорож показує сувору правду про корупцію та людські страждання, приховані за красивим блиском коштовностей.

Нагадаємо, дівчина Ді Капріо знялась у рекламі із зірковим актором. А раніше ми писали, що Ді Капріо перевтілився для нової ролі.