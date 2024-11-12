Американский актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо отметил 11 ноября свой день рождения. Звезде исполнилось 50 лет.

Редакция Новини.LIVE подобрали малоизвестные фильмы, в которых сыграл актер.

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Фильмы из Леонардо Ди Каприо

Что гложет Гилберта Грейпа (1993)

Сюжет рассказывает о жизни молодого парня Гилберта, проживающего в маленьком провинциальном городке вместе со своей семьей. После смерти отца он взял на себя ответственность за больного младшего брата Арни, страдающего умственной отсталостью, и мать, борющуюся с ожирением и депрессией. Гилберт живет с постоянным чувством долга перед семьей, но знакомство с загадочной девушкой Бекки постепенно пробуждает в нем желание перемен и заставляет задуматься над своим будущим. Лента исследует темы семейных обязанностей, бегство от рутины и поиск смысла жизни.

Полное затмение (1995)

Лента рассказывает о драматических и бурных отношениях между двумя французскими поэтами-символистами XIX века — Полем Верленом и Артюром Рембо. Молодой, талантливый и провокационный Рембо, несмотря на условности, вступает в сложную эмоциональную связь с Верленом, чья жизнь уже обременена семьей. Их союз переполнен страстью, творческим вдохновением и разрушительным поведением, что приводит к последствиям, изменяющим жизнь обоих. Картина исследует темы любви, свободы, вдохновения и саморазрушения.

Комната Марвина (1996)

Сюжет рассказывает о двух сестрах, Бесси и Ли, которые много лет были отчуждены друг от друга. Когда Бесси диагностируют лейкемию, она вынуждена обратиться к Ли и ее детям, которые могут стать донорами костного мозга. Воссоединение семьи помогает сестрам переосмыслить свои отношения и понять подлинную ценность близких, несмотря на давние обиды и сложный жизненный выбор.

Кровавый алмаз (2006)

Сюжет рассказывает о событиях гражданской войны в Сьерра-Леоне в 1990-х годах и показывает жестокую реальность незаконной добычи бриллиантов, финансирующих войну. В центре сюжета — бывший наемник Дэнни Арчер и местный рыбак Соломон Венди, объединившиеся ради поиска редкого розового бриллианта, который может изменить их жизнь. Соломон стремится спасти своего сына, которого захватили повстанцы, а Дэнни хочет использовать бриллиант, чтобы сбежать из Африки. Их путешествие показывает суровую правду о коррупции и человеческих страданиях, скрытых за красивым блеском драгоценностей.

Напомним, девушка Ди Каприо снялась в рекламе со звездным актером. А раньше мы писали, что Ди Каприо преобразился для новой роли.