Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Ди Каприо исполнилось 50 — подборка малоизвестных лент со звездой arrow

Ди Каприо исполнилось 50 — подборка малоизвестных лент со звездой

12 ноября 2024 18:10
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Фильмы из Леонардо Ди Каприо
Американский актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо отметил 11 ноября свой день рождения. Звезде исполнилось 50 лет.

Редакция Новини.LIVE подобрали малоизвестные фильмы, в которых сыграл актер.

Читайте также:

Фильмы из Леонардо Ди Каприо

Что гложет Гилберта Грейпа (1993)

Сюжет рассказывает о жизни молодого парня Гилберта, проживающего в маленьком провинциальном городке вместе со своей семьей. После смерти отца он взял на себя ответственность за больного младшего брата Арни, страдающего умственной отсталостью, и мать, борющуюся с ожирением и депрессией. Гилберт живет с постоянным чувством долга перед семьей, но знакомство с загадочной девушкой Бекки постепенно пробуждает в нем желание перемен и заставляет задуматься над своим будущим. Лента исследует темы семейных обязанностей, бегство от рутины и поиск смысла жизни.

Полное затмение (1995)

Лента рассказывает о драматических и бурных отношениях между двумя французскими поэтами-символистами XIX века — Полем Верленом и Артюром Рембо. Молодой, талантливый и провокационный Рембо, несмотря на условности, вступает в сложную эмоциональную связь с Верленом, чья жизнь уже обременена семьей. Их союз переполнен страстью, творческим вдохновением и разрушительным поведением, что приводит к последствиям, изменяющим жизнь обоих. Картина исследует темы любви, свободы, вдохновения и саморазрушения.

Комната Марвина (1996)

Сюжет рассказывает о двух сестрах, Бесси и Ли, которые много лет были отчуждены друг от друга. Когда Бесси диагностируют лейкемию, она вынуждена обратиться к Ли и ее детям, которые могут стать донорами костного мозга. Воссоединение семьи помогает сестрам переосмыслить свои отношения и понять подлинную ценность близких, несмотря на давние обиды и сложный жизненный выбор.

Кровавый алмаз (2006)

Сюжет рассказывает о событиях гражданской войны в Сьерра-Леоне в 1990-х годах и показывает жестокую реальность незаконной добычи бриллиантов, финансирующих войну. В центре сюжета — бывший наемник Дэнни Арчер и местный рыбак Соломон Венди, объединившиеся ради поиска редкого розового бриллианта, который может изменить их жизнь. Соломон стремится спасти своего сына, которого захватили повстанцы, а Дэнни хочет использовать бриллиант, чтобы сбежать из Африки. Их путешествие показывает суровую правду о коррупции и человеческих страданиях, скрытых за красивым блеском драгоценностей.

Напомним, девушка Ди Каприо снялась в рекламе со звездным актером. А раньше мы писали, что Ди Каприо преобразился  для новой роли.

кино фильм зарубежные звезды Леонардо Ди Каприо трейлер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:37 Спрятался в багажнике — на Одесчине задержали хитрого уклониста

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

19:28 В Сумах раздаются мощные взрывы — оккупанты запустили ракеты

19:12 В Киеве транспортный коллапс — метро переполнено

19:05 Украинцы сорвали выступление Навальной на конференции — видео

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

19:02 Инвесторы в восторге — какое жилье точно будет иметь покупателей

18:53 В Одесской области поезд снес грузовик — подробности

18:50 Россия атаковала Харьков новым дроном — в ОВА назвали последствия

18:49 Стали известны детали смерти Узелкова

18:46 Ведущая телемарафона растрогалась из-за видео с военным

19:37 Спрятался в багажнике — на Одесчине задержали хитрого уклониста

19:28 В Сумах раздаются мощные взрывы — оккупанты запустили ракеты

19:12 В Киеве транспортный коллапс — метро переполнено

19:05 Украинцы сорвали выступление Навальной на конференции — видео

19:02 Инвесторы в восторге — какое жилье точно будет иметь покупателей

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

18:53 В Одесской области поезд снес грузовик — подробности

18:50 Россия атаковала Харьков новым дроном — в ОВА назвали последствия

18:49 Стали известны детали смерти Узелкова

18:46 Ведущая телемарафона растрогалась из-за видео с военным

18:38 5 причин, почему стоит купить iPhone 16 прямо сейчас

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком