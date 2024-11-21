Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет поцеловались на публике — фото

Фильм "Титаник". Фото: скриншот

Известные голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет очаровали поклонников поцелуем. Звезды воспроизвели сцену знаменитую сцену спустя 27 лет после выхода на экраны их блокбастера "Титаник".

Об этом пишет Page Six.

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Поцелуй Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Леонардо Ди Каприо посетил показ нового фильма Кейт Уинслет "Ли" в кинотеатре Harmony Gold в Лос-Анджелесе. Он также представил фильм перед группой экспертов.

"Кейт, моя дорогая подруга. Твоя работа в этом фильме была не что иное, как трансформационное перевоплощение. Я продолжаю восхищаться твоей силой, талантом и страстью к каждому проекту", — сказал актер.

Поднявшись на сцену, оскароносная актриса поцеловала своего давнего друга Ди Каприо в губы и обняла его.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет обнимаются. Фото: dudicaspi/Instagram

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет целуются. Фото: dudicaspi/Instagram

Лента Кейт Уинслет рассказывает историю фотографа Элизабет "Ли" Миллер, фотомодели, которая во время Второй мировой войны стала известным военным корреспондентом журнала Vogue.

Напомним, девушка Ди Каприо снялась в рекламе со звездным актером. А раньше мы писали, что Ди Каприо превратился в новую роль.