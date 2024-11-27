Леонардо Ди Каприо попал в скандал на Фиджи

Американский актер Леонардо Ди Каприо в фильме "Убийцы цветочного полнолуния" Фото: скриншот

По сети ширится видео, на котором известный актер Леонардо Ди Каприо проигнорировал персонал гостиницы на Фиджи. Они пели прощальную песню и танцевали, однако звезда прошел мимо, якобы разговаривая по телефону.

Об этом пишет Page Six.

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Ди Каприо проигнорировал прощальную песню персонала отеля

Леонардо Ди Каприо пытался остаться инкогнито, однако его сняли на видео. В черном наряде актер поднес телефон к уху и, не обращая внимания на персонал отеля, направился к автомобилю.

Песню Isa Lei традиционно исполняют во всех отелях на Фиджи, когда гости отправляются домой. На церемонии прощания была замечена девушка артиста Виттория Черетти.

Леонардо Ди Каприо. Фото: скриншот

В сети Ди Каприо окрестили "непочтительным" и "жестоким".

Быть скромным — ключ к успеху.

Оставьте мужчину в покое.

Наверняка он разговаривает с P. Diddy.

Однако источники издания Page Six объяснили, что поведение кинозвезды не было умышленным оскорблением в отеле. Этот традиционный танец был для всех гостей, а не только Ди Каприо.

Действительно ли Ди Каприо решил жениться на модели Виттории Черетти. Также актер страстно поцеловал Кейт Уинслет на премьере ее проекта.