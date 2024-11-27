Леонардо Ди Каприо попал в скандал на Фиджи

Жестокий и эгоистичный — Ди Каприо попал в скандал на Фиджи
По сети ширится видео, на котором известный актер Леонардо Ди Каприо проигнорировал персонал гостиницы на Фиджи. Они пели прощальную песню и танцевали, однако звезда прошел мимо, якобы разговаривая по телефону.
Об этом пишет Page Six.
Ди Каприо проигнорировал прощальную песню персонала отеля
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Leo DiCaprio kept его head down as he arrived in Fiji, despite being welcomed by choir group at hotel. Fans slammed actor for being 'disrespectful' after he failed to acknowledge them - instead, appearing to pick up a call before making a swift exit. #leonardodicaprio #actor #rude #fiji #choir #ignore #hotel♬ оригинальный звук - Daily Mail Celeb
Леонардо Ди Каприо пытался остаться инкогнито, однако его сняли на видео. В черном наряде актер поднес телефон к уху и, не обращая внимания на персонал отеля, направился к автомобилю.
Песню Isa Lei традиционно исполняют во всех отелях на Фиджи, когда гости отправляются домой. На церемонии прощания была замечена девушка артиста Виттория Черетти.
В сети Ди Каприо окрестили "непочтительным" и "жестоким".
- Быть скромным — ключ к успеху.
- Оставьте мужчину в покое.
- Наверняка он разговаривает с P. Diddy.
Однако источники издания Page Six объяснили, что поведение кинозвезды не было умышленным оскорблением в отеле. Этот традиционный танец был для всех гостей, а не только Ди Каприо.
Действительно ли Ди Каприо решил жениться на модели Виттории Черетти. Также актер страстно поцеловал Кейт Уинслет на премьере ее проекта.
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