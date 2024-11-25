Багатодітний Анатолій Анатоліч отримав відмову у відстрочці від армії

Анатолій Анатоліч. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Телеведучий Антолій Анатоліч зізнався, що не отримав відстрочку від мобілізації. За законодавством шоумен має право на бронювання, як багатодітний батько.

У своєму Instagram Анатоліч показав скриншот з додатку "Резерв+" про відмову у відстрочці.

Читайте також:

Анатолій Анатоліч здивував причиною відмови у бронюванні

40-річний батько трьох дітей отримав несподівану відмову на свій запит. У додатку "Резерв+" Анатолічу прийшло повідомлення про те, що він нібито має менше трьох неповнолітніх дітей в шлюбі.

"Відстрочку не надано. За даними з Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) ви маєте менше трьох неповнолітніх дітей у шлюбі. Якщо це не так, зверніться до ДРАЦС для виправлення даних і подайте запит повторно", — йшлося у повідомленні.

Анатолій Анатоліч не отримав бронь. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Своєю чергою, телеведучий із гумором поставився до помилки.

"За версією "Резерв+" в мене немає трьох дітей. Як мені про це сказати дружині?", — пожартував Анатоліч.

Раніше відомий телеведучий отримав повістку та показався на ВЛК.

Також зірка "Кіборгів" розповів, як під час війни виїжджає за кордон.