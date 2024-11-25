Багатодітний Анатолій Анатоліч отримав відмову у відстрочці від армії

Багатодітний Анатоліч здивував, чому не отримав бронь від служби
Телеведучий Антолій Анатоліч зізнався, що не отримав відстрочку від мобілізації. За законодавством шоумен має право на бронювання, як багатодітний батько.
У своєму Instagram Анатоліч показав скриншот з додатку "Резерв+" про відмову у відстрочці.
Анатолій Анатоліч здивував причиною відмови у бронюванні
40-річний батько трьох дітей отримав несподівану відмову на свій запит. У додатку "Резерв+" Анатолічу прийшло повідомлення про те, що він нібито має менше трьох неповнолітніх дітей в шлюбі.
"Відстрочку не надано. За даними з Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) ви маєте менше трьох неповнолітніх дітей у шлюбі. Якщо це не так, зверніться до ДРАЦС для виправлення даних і подайте запит повторно", — йшлося у повідомленні.
Своєю чергою, телеведучий із гумором поставився до помилки.
"За версією "Резерв+" в мене немає трьох дітей. Як мені про це сказати дружині?", — пожартував Анатоліч.
Раніше відомий телеведучий отримав повістку та показався на ВЛК.
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