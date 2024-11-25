Многодетный Анатолий Анатолич получил отказ в отсрочке от армии

Анатолий Анатолич. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Телеведущий Антолий Анатолич признался, что не получил отсрочки от мобилизации. По законодательству шоумен имеет право на бронирование как многодетный отец.

В своем Instagram Анатолич показал скриншот из приложения "Резерв+" об отказе в отсрочке.

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40-летний отец троих детей получил неожиданный отказ по своему запросу. В приложении "Резерв+" Анатоличу пришло сообщение о том, что у него якобы меньше трех несовершеннолетних детей в браке.

"Отсрочка не предоставлена. По данным из Государственного реестра актов гражданского состояния (ГРАГС), вы имеете менее трех несовершеннолетних детей в браке. Если это не так, обратитесь в ГРАГС для исправления данных и подайте запрос повторно", — говорилось в сообщении.

Анатолий Анатолич не получил бронь. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

В свою очередь, телеведущий с юмором отнесся к ошибке.

"По версии "Резерв+", у меня нет троих детей. Как мне об этом сказать жене?" — пошутил Анатолич.

Ранее известный телеведущий получил повестку и показался на ВВК.

Также звезда "Киборгов" рассказал, как во время войны выезжает за границу.