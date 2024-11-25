Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Моніку з "Друзів" не впізнати — як змінилася Кортні Кокс arrow

Моніку з "Друзів" не впізнати — як змінилася Кортні Кокс

25 листопада 2024 09:35
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Кортні Кокс зараз — який має вигляд Моніка з серіалу "Друзі"
Кортні Кокс в ролі Моніки. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Кортні Кокс – одна з найвідоміших акторок Голлівуду, яку глядачі назавжди запам’ятали як Моніку Геллер із серіалу "Друзі". Зараз їй 60 років, і вона продовжує залишатися в центрі уваги як акторка, продюсерка та режисерка.

Сайт Новини.LIVE розповість, як змінилось життя акторки за роки. 

Читайте також:

Що з кар'єрою Кортні Кокс

Кортні народилася у заможній родині. Її батько був бізнесменом, а мати – домогосподаркою. Вона зростала з двома старшими сестрами і братом, а після розлучення батьків у 1974 році її вихованням займалася мати.

Після школи Кортні вступила до університету, де вивчала архітектуру та дизайн інтер’єрів, але через рік вирішила покинути навчання та розпочати кар’єру моделі. Вже тоді вона захопилася акторством і працювала над своєю вимовою, позбуваючись південного акценту.

Проте справжній прорив у кар’єрі Кортні стався завдяки серіалу "Друзі". Її героїня Моніка Геллер — шеф-кухарка, яка відома своєю любов’ю до чистоти та організованості. Цей персонаж завоював серця глядачів усього світу.

Моніку з "Друзів" не впізнати — як змінилася Кортні Кокс - фото 1
Героїня Кортні — Моніка Геллер. Фото: скриншот відео

Соцмережі та життя Кортні зараз

Сьогодні за Instagram Кортні стежать понад 15 мільйонів підписників. Вона активно публікує контент, показуючи своє життя. На її сторінці можна знайти веселі відео з домашніми улюбленцями, архівні кадри зі зйомок, а також фото з близькими.

Фани відзначають, що у свої 60 Кортні виглядає просто приголомшливо і не шкодують для неї компліментів.

Моніку з "Друзів" не впізнати — як змінилася Кортні Кокс - фото 2
Ось такий має вигляд Кортні Кокс зараз. Фото: Instagram.com/courteneycoxofficial

Кокс продовжує активно працювати. Вона залишається однією з тих знаменитостей, які вміють поєднувати професійний розвиток з особистим життям, залишаючись прикладом для своїх шанувальників.

Раніше ми писали про те, чим зараз займається голлівудська зірка Джекі Чан.

Також ми повідомляли, який має вигляд зірка "Сам удома" сьогодні.

знаменитості серіал Друзі Голлівуд акторка зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:06 Черги на кордоні України — на яких КПП є затори

09:55 Глобальні зміни для абонентів Київстару — що буде з тарифами

09:45 В Одесі пролунав сильний вибух — подробиці

09:45 Джерело назвало клуб МЛС, який хоче купити талановитого українця

09:41 Просування РФ прискорилось — в ISW оцінили загрози для України

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:41 Покваптесь з виїздом — на трасі Одеса-Рені утворюються затори

09:34 У Харкові зросла кількість постраждалих — деталі від ОВА

09:18 Відключення світла в Одесі — графіки на понеділок

09:07 Удар по Харкову — в ОВА назвали кількість постраждалих

09:07 У Вільнюсі розбився вантажний літак DHL, є жертви — фото

10:06 Черги на кордоні України — на яких КПП є затори

09:55 Глобальні зміни для абонентів Київстару — що буде з тарифами

09:45 В Одесі пролунав сильний вибух — подробиці

09:45 Джерело назвало клуб МЛС, який хоче купити талановитого українця

09:41 Просування РФ прискорилось — в ISW оцінили загрози для України

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:41 Покваптесь з виїздом — на трасі Одеса-Рені утворюються затори

09:34 У Харкові зросла кількість постраждалих — деталі від ОВА

09:18 Відключення світла в Одесі — графіки на понеділок

09:07 Удар по Харкову — в ОВА назвали кількість постраждалих

09:07 У Вільнюсі розбився вантажний літак DHL, є жертви — фото

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК