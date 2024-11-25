Кортні Кокс зараз — який має вигляд Моніка з серіалу "Друзі"

Кортні Кокс в ролі Моніки. Фото: скриншот відео

Кортні Кокс – одна з найвідоміших акторок Голлівуду, яку глядачі назавжди запам’ятали як Моніку Геллер із серіалу "Друзі". Зараз їй 60 років, і вона продовжує залишатися в центрі уваги як акторка, продюсерка та режисерка.

Сайт Новини.LIVE розповість, як змінилось життя акторки за роки.

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Що з кар'єрою Кортні Кокс

Кортні народилася у заможній родині. Її батько був бізнесменом, а мати – домогосподаркою. Вона зростала з двома старшими сестрами і братом, а після розлучення батьків у 1974 році її вихованням займалася мати.

Після школи Кортні вступила до університету, де вивчала архітектуру та дизайн інтер’єрів, але через рік вирішила покинути навчання та розпочати кар’єру моделі. Вже тоді вона захопилася акторством і працювала над своєю вимовою, позбуваючись південного акценту.

Проте справжній прорив у кар’єрі Кортні стався завдяки серіалу "Друзі". Її героїня Моніка Геллер — шеф-кухарка, яка відома своєю любов’ю до чистоти та організованості. Цей персонаж завоював серця глядачів усього світу.

Героїня Кортні — Моніка Геллер. Фото: скриншот відео

Соцмережі та життя Кортні зараз

Сьогодні за Instagram Кортні стежать понад 15 мільйонів підписників. Вона активно публікує контент, показуючи своє життя. На її сторінці можна знайти веселі відео з домашніми улюбленцями, архівні кадри зі зйомок, а також фото з близькими.

Фани відзначають, що у свої 60 Кортні виглядає просто приголомшливо і не шкодують для неї компліментів.

Ось такий має вигляд Кортні Кокс зараз. Фото: Instagram.com/courteneycoxofficial

Кокс продовжує активно працювати. Вона залишається однією з тих знаменитостей, які вміють поєднувати професійний розвиток з особистим життям, залишаючись прикладом для своїх шанувальників.

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