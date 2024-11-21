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Голлівудська зірка Джекі Чан — чим він займається тепер

21 листопада 2024 15:20
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Життя Джекі Чана після Голлівуду —несподівані факти
Джекі Чан. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Колись Джекі Чан був улюбленцем публіки по всьому світу. Його фільми збирали мільйони шанувальників, а сам актор став символом майстерності бойових мистецтв та яскравого гумору. За свою кар'єру він знявся у понад 120 стрічках, таких як "Час Пік", "Обладунки Бога" та "Навколо світу за 80 днів". У 2016 році Чан отримав почесний "Оскар" за внесок у кінематограф.

Сайт Новини.LIVE розповість, чому ж останнім часом ім'я 70-річного актора частіше згадують у скандалах, ніж у кіноновинах.

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Чому Джекі Чан покинув Голлівуд

У 2023 році на прем'єрі нового фільму в Пекіні актор відкрито заявив, що залишив Голлівуд через недооцінку. Він зазначив, що американські продюсери не цінували його бойових сцен і ставилися до нього як до другорядного актора. За його словами, це стало ключовою причиною повернення до Китаю.

"Я пишаюся своїм рішенням. Голлівуд хотів мене, а не я Голлівуд", — підкреслив Чан. Також він порадив молодим китайським акторам не їхати до США, а розвивати кіноіндустрію на батьківщині.

Голлівудська зірка Джекі Чан — чим він займається тепер - фото 1
Джекі Чану не сподобалось в Голлівуді. Фото: скриншот відео

Скандали, від яких постраждала репутація актора

Репутація актора серйозно постраждала після публікації його мемуарів у 2015 році. У книзі Чан зізнався в позашлюбних зв'язках, пияцтві та домашньому насильстві. Одне з найбільш шокуючих зізнань стосувалося інциденту, коли він жбурнув свого дворічного сина через кімнату. На щастя, дитина не постраждала.

Джекі Чан також розповів, як водив машину у нетверезому стані й розбивав дорогі авто, включаючи Porsche та Mercedes-Benz. А ще під час сварки на знімальному майданчику він ледь не напав на режисера з ножем.

Голлівудська зірка Джекі Чан — чим він займається тепер - фото 2
Джекі Чан в житті далеко не свята людина. Фото: скриншот відео

До того ж у 2016 році ім'я актора з'явилося в "Панамських документах". З'ясувалося, що він мав зв'язок із шістьма офшорними компаніями на Британських Віргінських островах. Це викликало хвилю критики, а згодом у нього навіть конфіскували дві квартири в Пекіні, де він проживав понад 10 років.

Не дивлячись на це, Джекі Чан залишається однією з найбагатших зірок. У 2016 році його статки оцінювали в 400 мільйонів доларів, а журнал Forbes назвав його другим найоплачуванішим актором у світі. Сьогодні він активно працює в китайській кіноіндустрії, залишаючись символом свого часу.

Раніше ми писали про те, що український актор став переможцем міжнародного кінофестивалю.

Також ми повідомляли, що назвали найкращого актора всіх часів.

знаменитості Джекі Чан Голлівуд актори зірки

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