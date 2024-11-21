Життя Джекі Чана після Голлівуду —несподівані факти

Джекі Чан. Фото: скриншот відео

Колись Джекі Чан був улюбленцем публіки по всьому світу. Його фільми збирали мільйони шанувальників, а сам актор став символом майстерності бойових мистецтв та яскравого гумору. За свою кар'єру він знявся у понад 120 стрічках, таких як "Час Пік", "Обладунки Бога" та "Навколо світу за 80 днів". У 2016 році Чан отримав почесний "Оскар" за внесок у кінематограф.

Сайт Новини.LIVE розповість, чому ж останнім часом ім'я 70-річного актора частіше згадують у скандалах, ніж у кіноновинах.

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Чому Джекі Чан покинув Голлівуд

У 2023 році на прем'єрі нового фільму в Пекіні актор відкрито заявив, що залишив Голлівуд через недооцінку. Він зазначив, що американські продюсери не цінували його бойових сцен і ставилися до нього як до другорядного актора. За його словами, це стало ключовою причиною повернення до Китаю.

"Я пишаюся своїм рішенням. Голлівуд хотів мене, а не я Голлівуд", — підкреслив Чан. Також він порадив молодим китайським акторам не їхати до США, а розвивати кіноіндустрію на батьківщині.

Джекі Чану не сподобалось в Голлівуді. Фото: скриншот відео

Скандали, від яких постраждала репутація актора

Репутація актора серйозно постраждала після публікації його мемуарів у 2015 році. У книзі Чан зізнався в позашлюбних зв'язках, пияцтві та домашньому насильстві. Одне з найбільш шокуючих зізнань стосувалося інциденту, коли він жбурнув свого дворічного сина через кімнату. На щастя, дитина не постраждала.

Джекі Чан також розповів, як водив машину у нетверезому стані й розбивав дорогі авто, включаючи Porsche та Mercedes-Benz. А ще під час сварки на знімальному майданчику він ледь не напав на режисера з ножем.

Джекі Чан в житті далеко не свята людина. Фото: скриншот відео

До того ж у 2016 році ім'я актора з'явилося в "Панамських документах". З'ясувалося, що він мав зв'язок із шістьма офшорними компаніями на Британських Віргінських островах. Це викликало хвилю критики, а згодом у нього навіть конфіскували дві квартири в Пекіні, де він проживав понад 10 років.

Не дивлячись на це, Джекі Чан залишається однією з найбагатших зірок. У 2016 році його статки оцінювали в 400 мільйонів доларів, а журнал Forbes назвав його другим найоплачуванішим актором у світі. Сьогодні він активно працює в китайській кіноіндустрії, залишаючись символом свого часу.

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