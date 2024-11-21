Жизнь Джеки Чана после Голливуда — неожиданные факты

Джеки Чан. Фото: скриншот видео

Когда Джеки Чан был любимцем публики по всему миру. Его фильмы собирали миллионы поклонников, а сам актер стал символом мастерства боевых искусств и яркого юмора. За свою карьеру он снялся более чем в 120 лентах, таких как "Время Пик", "Доспехи Бога" и "Вокруг света за 80 дней". В 2016 году Чан получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф.

Сайт Новини.LIVE расскажет, почему же в последнее время имя 70-летнего актера чаще упоминают в скандалах, чем в киноновостях.

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Почему Джеки Чан покинул Голливуд

В 2023 году на премьере нового фильма в Пекине актер открыто заявил, что оставил Голливуд из-за недооценки его. Он отметил, что американские продюсеры не ценили его боевые сцены и относились к нему как к второстепенному актеру. По его словам, это стало ключевой причиной возвращения в Китай.

"Я горжусь своим решением. Голливуд хотел меня, а не я Голливуд", — подчеркнул Чан. Также он посоветовал молодым китайским актерам не ехать в США, а развивать киноиндустрию на родине.

Джеки Чану не понравилось в Голливуде. Фото: скриншот видео

Скандалы, от которых пострадала репутация актера

Репутация актера серьезно пострадала после публикации его мемуаров в 2015 году. В книге Чан признался во внебрачных связях, пьянстве и домашнем насилии. Одно из самых шокирующих признаний касалось инцидента, когда он швырнул своего двухлетнего сына через комнату. К счастью, ребенок не пострадал.

Джеки Чан также рассказал, как водил машину в нетрезвом состоянии и разбивал дорогие автомобили, включая Porsche и Mercedes-Benz. А еще во время ссоры на съемочной площадке он чуть не напал на режиссера с ножом.

Джеки Чан в жизни далеко не святой человек. Фото: скриншот видео

К тому же, в 2016 году имя актера появилось в "Панамских документах". Выяснилось, что у него была связь с шестью оффшорными компаниями на Британских Виргинских островах. Это вызвало волну критики, а затем у него даже конфисковали две квартиры в Пекине, где он проживал более 10 лет.

Несмотря на это, Джеки Чан остается одной из самых богатых звезд. В 2016 году его состояние оценивалось в 400 миллионов долларов, а журнал Forbes назвал его вторым самым оплачиваемым актером в мире. Сегодня он активно работает в китайской киноиндустрии, оставаясь символом своего времени.

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