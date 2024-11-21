Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Голливудская звезда Джеки Чан — чем он занимается теперь arrow

Голливудская звезда Джеки Чан — чем он занимается теперь

21 ноября 2024 15:20
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Жизнь Джеки Чана после Голливуда — неожиданные факты
Джеки Чан. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Когда Джеки Чан был любимцем публики по всему миру. Его фильмы собирали миллионы поклонников, а сам актер стал символом мастерства боевых искусств и яркого юмора. За свою карьеру он снялся более чем в 120 лентах, таких как "Время Пик", "Доспехи Бога" и "Вокруг света за 80 дней". В 2016 году Чан получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф.

Сайт Новини.LIVE расскажет, почему же в последнее время имя 70-летнего актера чаще упоминают в скандалах, чем в киноновостях.

Читайте также:

Почему Джеки Чан покинул Голливуд

В 2023 году на премьере нового фильма в Пекине актер открыто заявил, что оставил Голливуд из-за недооценки его. Он отметил, что американские продюсеры не ценили его боевые сцены и относились к нему как к второстепенному актеру. По его словам, это стало ключевой причиной возвращения в Китай.

"Я горжусь своим решением. Голливуд хотел меня, а не я Голливуд", — подчеркнул Чан. Также он посоветовал молодым китайским актерам не ехать в США, а развивать киноиндустрию на родине.

Голливудская звезда Джеки Чан – чем он занимается теперь - фото 1
Джеки Чану не понравилось в Голливуде. Фото: скриншот видео

Скандалы, от которых пострадала репутация актера

Репутация актера серьезно пострадала после публикации его мемуаров в 2015 году. В книге Чан признался во внебрачных связях, пьянстве и домашнем насилии. Одно из самых шокирующих признаний касалось инцидента, когда он швырнул своего двухлетнего сына через комнату. К счастью, ребенок не пострадал.

Джеки Чан также рассказал, как водил машину в нетрезвом состоянии и разбивал дорогие автомобили, включая Porsche и Mercedes-Benz. А еще во время ссоры на съемочной площадке он чуть не напал на режиссера с ножом.

Голливудская звезда Джеки Чан – чем он занимается теперь - фото 2
Джеки Чан в жизни далеко не святой человек. Фото: скриншот видео

К тому же, в 2016 году имя актера появилось в "Панамских документах". Выяснилось, что у него была связь с шестью оффшорными компаниями на Британских Виргинских островах. Это вызвало волну критики, а затем у него даже конфисковали две квартиры в Пекине, где он проживал более 10 лет.

Несмотря на это, Джеки Чан остается одной из самых богатых звезд. В 2016 году его состояние оценивалось в 400 миллионов долларов, а журнал Forbes назвал его вторым самым оплачиваемым актером в мире. Сегодня он активно работает в китайской киноиндустрии, оставаясь символом своего времени.

Раньше мы писали о том, что украинский актер стал победителем международного кинофестиваля.

Также мы сообщали, что назвали лучшего актера всех времен.

знаменитости Джеки Чан Голливуд актеры звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:10 Незаконная заготовка дров — на какую суму штрафуют в 2024 году

16:05 Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить

15:59 Завтра в одном из районов Одессы не будет воды — адреса бюветов

15:42 Почему власти повышают военный сбор и когда вырастет НДС

15:42 Первый снег в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский спортсмен и тренер

15:25 Как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника

15:23 В Днепре воздушная тревога — угроза обстрела баллистикой

Новость с видео

15:16 Локации STALKER 2 сравнили с реальностью — детали поражают

15:12 В Укрэнерго усилили меры ограничения потребления — что известно

16:10 Незаконная заготовка дров — на какую суму штрафуют в 2024 году

16:05 Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить

15:59 Завтра в одном из районов Одессы не будет воды — адреса бюветов

15:42 Почему власти повышают военный сбор и когда вырастет НДС

15:42 Первый снег в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский спортсмен и тренер

15:25 Как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника

15:23 В Днепре воздушная тревога — угроза обстрела баллистикой

Новость с видео

15:16 Локации STALKER 2 сравнили с реальностью — детали поражают

15:12 В Укрэнерго усилили меры ограничения потребления — что известно

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо