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Меттью Макконахі зізнався, чому переїхав з Голлівуду

20 листопада 2024 10:38
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Як Меттью Макконахі отримав видатні ролі
Актор Меттью Макконахі. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Відомий американський актор та продюсер Метью Макконахі розповів, що змусило його переїхати з Голлівуду до рідного штату Техас. Зірка зізнався, як переїзд допоміг отримати йому знамениті ролі.

Про це він розповів в інтерв'ю із тенісистом Ніком Кіргіосом.

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Під час розмови в подкасті австралійський спортсмен запитав Макконахі, як йому вдається залишатися вірним собі протягом усієї кар'єри.

"Слухай, друже, диявол у нескінченних "так", а не "ні". "Ні" — це так само важливо, якщо не важливіше. Особливо, якщо у вас є певний рівень успіху. "Ні" стає важливішим за "так"", — заявив актор.

Макконахі зізнався, що багато рішень у своєму житті він приймав "на автопілоті". Він погоджувався на ролі у мелодрамах, які йому не подобались. Він припинив займатися тим, чим займався, і переїхав на сімейне ранчо в Техасі. Там він уклав угоду зі своєю дружиною Камілою Алвес.

"Я не повернуся до роботи, якщо мені не запропонують ролі, які я хочу зіграти", — сказав він тоді їй.

Актор не брав участь у зйомках майже два роки.

"На щастя, Каміла завагітніла нашою першою дитиною, тож з'явилася мета, на яку можна було з нетерпінням чекати. Але я все ще думав: "Чоловік повинен працювати". Поратись в саду — це не те що мені потрібно", — додав зірка.

Макконахі залишився вірним своїй обіцянці навіть після того, як йому запропонували знятися в бойовику за 14,5 мільйонів доларів.

"Я думаю, що це був, мабуть, найбільш бунтарський крок у Голлівуді, тому що він дійсно послав сигнал: "Він не блефує". Думаю, саме це змусило Голлівуд сказати: "Знаєте що? Він тепер нова яскрава ідея"", — додав він.

Його творча перерва в Техасі врешті-решт принесла йому ролі у відомих стрічках — "Інтерстеллар" та "Далласький клуб покупців". Останній — приніс йому "Оскара" за найкращу чоловічу роль.

Раніше ми писали про те, що серіал "Ейфорія" повернеться на екрани. А також ми повідомляли, що кандидат на роль Дамблдора в серіалі про Поттера здивує всіх.

США Оскар кіно закордонні зірки інтерв'ю

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