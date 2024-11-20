Как Мэттью Макконахи получил выдающиеся роли

Актер Мэттью Макконахи. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Известный американский актер и продюсер Мэтью Макконахи рассказал, что заставило его переехать из Голливуда в родной штат Техас. Звезда признался, как переезд помог ему получить знаменитые роли.

Об этом он рассказал в интервью с теннисистом Ником Киргиосом.

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Во время разговора в подкасте австралийский спортсмен спросил Макконахи, как ему удается оставаться верным себе в течение всей карьеры.

"Слушай, друг, дьявол у бесконечных "да", а не "нет". "Нет" - это так же важно, если не важнее. Особенно, если у вас есть определенный уровень успеха. "Нет" становится важнее "да" ", — заявил актер.

Макконахи признался, что многие решения в своей жизни он принимал "на автопилоте". Он соглашался на роли в мелодрамах, которые ему не нравились. Он перестал заниматься тем, чем занимался, и переехал на семейное ранчо в Техасе. Там он заключил соглашение со своей супругой Камилой Алвес.

"Я не вернусь к работе, если мне не предложат роли, которые я хочу сыграть", — сказал он тогда ей.

Актер не участвовал в съемках почти два года.

"К счастью, Камила забеременела нашим первым ребенком, поэтому появилась цель, которой можно было с нетерпением ждать. Но я все еще думал: "Муж должен работать". Спрашиваться в саду — это не то что мне нужно", — добавил звезда.

Макконахи остался верен своему обещанию даже после того, как ему предложили сняться в боевике за 14,5 миллионов долларов.

"Я думаю, что это был, пожалуй, самый бунтарский шаг в Голливуде, потому что он действительно послал сигнал: "Он не блефует". Думаю, именно это заставило Голливуд сказать: "Знаете что? Он теперь новая яркая идея", — добавил он.

Его творческий перерыв в Техасе в конце концов принес ему роли в известных лентах — "Интерстеллар" и "Далласский клуб покупателей". Последний принес ему "Оскара" за лучшую мужскую роль.

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