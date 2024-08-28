Метью Макконахі показав пікантне фото з дружиною на власному газоні

Актор Меттью Макконахі з дружиною. Фото: Reuters

Меттью Макконахі та його дружина Каміла шокували шанувальників, позуючи без штанів. 54-річна зірка фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" і його кохана таким чином рекламували власний алкогольний бренд.

Фото актор запостив у своїх соціальних мережах.

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Бренд буквально перекладається як "штани" іспанською. Актор на фото зображений у синій сорочці на ґудзиках, черевиках, захисних окулярах та кепці, коли косив траву. Його 41-річна дружина-бразилійка була поруч у джинсовій сорочці, черевиках, кепці та захисних окулярах. П'яті точки Метью та Каміли були заретушовані з причини цензури.

Актор Меттью Макконахі з дружиною. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

"Постригти траву, підняти чарку", — написав він у підписі до допису, пов’язавши знімок із їхнім брендом алкогольних напоїв.

І це не перший раз, коли пара зняла штани, щоб рекламувати свою лінію алкогольних напоїв.

Один підписник висміяв пару, написавши: "Звичайний день у МакКонахі". Акаунт бренду додав: "Косіть веселіше".

Меттью та Каміла випустили авторську текілу в жовтні 2023 року та виробляють її із 100% блакитної агави Weber на сімейному лікеро-горілчаному заводі в Халіско, Мексика.

У прес-релізі свого бренду пара раніше заявила: "Нам дорога текіла, а не штани. Про текілу зараз говорять так само, як про вино. Хоча ми всі за пристрасть до текіли, ми хотіли нагадати людям, що, перш за все, вона призначена для задоволення".

Актор Меттью Макконахі з дружиною. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Актор Меттью Макконахі з дружиною. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Актор Меттью Макконахі з дружиною. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Актор Меттью Макконахі з дружиною. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Бренд відданий відстоюванню трудових та екологічних прав.

"Органічна текіла народжується із землі, вирощена руками виробників агави четвертого покоління та вироблена на сертифікованому органічному сімейному лікеро-горілчаному заводі в Аматітані, Халіско", — йдеться у релізі.

Бренд є партнером некомерційної організації, яка протягом останніх 40 років присвятила себе захисту океану та пляжів.

Макконахі та його дружина одружені з 2012 року і мають трьох дітей: синів Леві, Лівінгстона, і дочку Віду.

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