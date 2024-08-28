Мэтью Макконахи показал пикантное фото с женой на собственном газоне

Актер Мэттью Макконахи с супругой. Фото: Reuters

Мэттью Макконахи и его супруга Камила шокировали поклонников, позировав без штанов. 54-летняя звезда фильма "Как избавиться от парня за 10 дней" и его возлюбленная таким образом рекламировали собственный алкогольный бренд.

Фото актер запостил в своих социальных сетях.

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Бренд буквально переводится как "штаны" на испанском. Актер на фото изображен в синей рубашке на пуговицах, ботинках, защитных очках и кепке, когда косил траву. Его 41-летняя супруга стояла рядом в джинсовой рубашке, ботинках, кепке и защитных очках. Пятые точки Мэтью и Камилы были заретушированы по причине цензуры.

Актер Мэттью Макконахи с супругой. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

"Постричь траву, поднять бокал", — написал он в подписи к публикации.

И это не в первый раз, когда пара сняла штаны, чтобы рекламировать свою линию алкогольных напитков.

Один подписчик высмеял пару, написав: "Обычный день у Макконахи". Аккаунт бренда добавил: "Косите веселее".

Мэттью и Камила выпустили авторскую текилу в октябре 2023 года и производят ее из 100% голубой агавы Weber на семейном ликероводочном заводе в Халиско, Мексика.

В пресс-релизе своего бренда пара ранее заявила: "Нам дорога текила, а не штаны. О текиле сейчас говорят так же, как о вине. Хотя мы все за пристрастие к текиле, мы хотели напомнить людям, что, прежде всего, она предназначена для удовольствия".

Актер Мэттью Макконахи с супругой. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Актер Мэттью Макконахи с супругой. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Актер Мэттью Макконахи с супругой. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Актер Мэттью Макконахи с супругой. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Бренд предан отстаиванию трудовых и экологических прав.

"Органическая текила рождается из земли, выращена руками производителей агавы в четвертом поколении и произведена на сертифицированном органическом семейном ликероводочном заводе в Аматитане, Халиско", — говорится в релизе.

Бренд является партнером некоммерческой организации, которая за последние 40 лет посвятила себя защите океана и пляжей.

Макконахи и его супруга женаты с 2012 года и имеют троих детей: сыновей Леви, Ливингстона, и дочь Виду.

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