Кортни Кокс сейчас — как выглядит Моника из сериала "Друзья"

Кортни Кокс в роли Моники. Фото: скриншот видео

Кортни Кокс — одна из самых известных актрис Голливуда, которую зрители навсегда запомнили как Монику Геллер из сериала "Друзья". Сейчас ей 60 лет, и она продолжает оставаться в центре внимания как актриса, продюсер и режиссер.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как изменилась жизнь актрисы за годы.

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Что с карьерой Кортни Кокс

Кортни родилась в зажиточной семье. Ее отец был бизнесменом, а мать — домохозяйкой. Она росла с двумя старшими сестрами и братом, а после развода родителей в 1974 году ее воспитанием занималась мать.

После школы Кортни поступила в университет, где изучала архитектуру и дизайн интерьеров, но через год решила бросить учебу и начать карьеру модели. Уже тогда она увлеклась актерством и работала над своим произношением, избавляясь от южного акцента.

Однако настоящий прорыв в карьере Кортни произошел благодаря сериалу "Друзья". Ее героиня Моника Геллер — шеф-повар, известная своей любовью к чистоте и организованности. Этот персонаж завоевал сердца зрителей всего мира.

Героиня Кортни – Моника Геллер. Фото: скриншот видео

Соцсети и жизнь Кортни сейчас

Сегодня за Instagram Кортни следят более 15 миллионов подписчиков. Она активно публикует контент, показывая свою жизнь. На ее странице можно найти веселые видео с домашними питомцами, архивные кадры со съемок, а также фото с близкими.

Фаны отмечают, что в свои 60 Кортни выглядит просто ошеломляюще и не жалеют для нее комплиментов.

Вот такой выглядит Кортни Кокс сейчас. Фото: Instagram.com/courteneycoxofficial

Кокс продолжает активно работать. Она остается одной из знаменитостей, которые умеют сочетать профессиональное развитие с личной жизнью, оставаясь примером для своих поклонников.

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