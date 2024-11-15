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Монатік несподівано розсекретив стать третьої дитини

15 листопада 2024 13:49
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Секрет розкрито: Монатік розкрив стать майбутнього малюка
Дмитро Монатік. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Популярний український співак, композитор, танцюрист та художник, Дмитро Монатік раніше вже говорив про те, що скоро в їхній родині знову пролунає дитячий сміх. Цього ж разу артист, який готується втретє стати батьком, з необережності видав, що в їхній родині очікується хлопчик. 

Ця несподівана новина пролунала під час відкриття його виставки у ЦУМі, де співак поспілкувався з журналістами "Ранку у великому місті".

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Розповідаючи про реакцію своїх синів, Данила та Платона, на новину про майбутнього братика, Дмитро ненароком сказав ключове слово. 

"Старший син Даня дуже зрадів. Він сказав: "Буде братик? Справді? Круто!", — поділився артист. 

У той момент Монатік зрозумів, що проговорився, і розсміявся. Він спробував перевести тему, але журналісти вже зафіксували факт — у сім’ї Монатіків народиться ще один хлопчик. 

Монатік несподівано розсекретив стать третьої дитини - фото 1
Монатік з дружиною Іриною Демичевою. Фото: Instagram.com/monatik_official

Старший син Данило, як справжній маленький чоловік, прийняв цю новину з ентузіазмом. Він одразу почав міркувати, як буде допомагати батькам. Натомість молодший Платон спочатку відчув сум, адже звик бути найменшим. Проте, побачивши фото з УЗД, хлопчик швидко змінив свою думку. Він із захопленням почав запитувати маму про малюка і навіть висловив бажання допомагати в догляді за ним. 

Монатік завжди підкреслював, що родина є його головним натхненням. Тож немає сумнівів, що майбутній малюк стане ще однією зіркою у великій і теплій родині Монатіків. До речі, сім'я вирішила, що Ірина буде народжувати в Києві, щоб Монатік зміг бути поряд з нею в цей момент.

Раніше ми писали про те, що інсайдери розповіли, коли з'явиться на світ малюк Меган Фокс.

Також ми повідомляли, що вагітна дружина Остапчука потрапила до лікарні.

Дмитро Монатік діти знаменитості співак зірки

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