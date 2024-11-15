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Монатик неожиданно рассекретил пол третьего ребенка

15 ноября 2024 13:49
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Секрет раскрыт: Монатик раскрыл пол будущего малыша
Дмитрий Монатик. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Популярный украинский певец, композитор, танцор и художник Дмитрий Монатик ранее уже говорил о том, что скоро в их семье снова прозвучит детский смех. На этот раз артист, готовящийся в третий раз стать отцом, по неосторожности выдал, что в их семье ожидается мальчик.

Эта неожиданная новость прозвучала во время открытия его выставки в ЦУМе, где певец пообщался с журналистами "Утро в большом городе".

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Рассказывая о реакции своих сыновей, Данила и Платона, на новость о будущем братце, Дмитрий нечаянно сказал ключевое слово.

"Старший сын Даня очень обрадовался. Он сказал: "Будет братик? Действительно? Круто!", — поделился артист.

В тот момент Монатик понял, что проговорился и рассмеялся. Он попытался перевести тему, но журналисты уже зафиксировали факт — в семье Монатиков родится еще один мальчик.

Монатик неожиданно рассекретил пол третьего ребенка - фото 1
Монатик с женой Ириной Демичевой. Фото: Instagram.com/monatik_official

Старший сын Даниил, как настоящий маленький человек, принял эту новость с энтузиазмом. Он сразу начал размышлять, как будет помогать родителям. А младший Платон сначала почувствовал печаль, ведь привык быть самым маленьким. Однако, увидев фото из УЗИ, мальчик быстро изменил свое мнение. Он с восхищением стал спрашивать маму о малыше и даже выразил желание помогать в уходе за ним.

Монатик всегда подчеркивал, что семья является его главным вдохновением. Так что нет сомнений, что будущий малыш станет еще одной звездой в большой и теплой семье Монатиков. Кстати, семья решила, что Ирина будет рожать в Киеве, чтобы Монатик смог быть рядом с ней в этот момент.

Раньше мы писали о том, что инсайдеры рассказали, когда появится на свет малыш Меган Фокс.

Также мы сообщали, что беременная жена Остапчука попала в больницу.

Дмитрий Монатик дети знаменитости певец звезды

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