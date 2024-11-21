Різдвяний фільм із зірками — MONATIK і DOROFEEVA в нових ролях

MONATIK і DOROFEEVA оживлять казкових духів у різдвяному фільмі
Цього Святвечора, 24 грудня, о 21:00 телеканал "1+1 Україна" презентує особливий музичний фільм "Різдво. Ти не один". Глядачі побачать захопливу історію про диво, яке може статися з кожним, варто лише вірити.
Про це нагадав телеканал у своєму Instagram.
Про що буде новий різдвяний фільм
На екрані з'являться добре знайомі обличчя в абсолютно нових і казкових образах. Артисти та зірки перевтіляться у Різдвяних духів, кожен з яких має свою унікальну місію.
У цьому проєкті візьмуть участь MONATIK, DOROFEEVA, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, ZLATA OGNEVICH, KAZKA, а також зірки українського телебачення, серед яких Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов, Катерина Осадча, та багато інших.
Казкові герої вразять фантастичними історіями:
- "Туманна" поведе глядачів у світ ілюзій та мрій.
- "Вітри" закружать у веселощах та іграх.
- "Люта" покаже силу необмеженої влади чаклунки.
- "Облуди" навчать забувати все, що приносило біль.
- "Масляні" подарують сміх і радість.
- А "Той, що під ліжком живе", відомий як Бабайка, не налякає, а змусить сміятися.
Цей фільм стане не лише музичним шоу, але й подорожжю у світ між реальністю та казкою, де кожен знайде щось для себе.
Не пропустіть прем’єру цього яскравого різдвяного дива на "1+1 Україна".
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