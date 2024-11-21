Різдвяний фільм із зірками — MONATIK і DOROFEEVA в нових ролях

Надя Дорофеєва. Фото: скриншот відео

Цього Святвечора, 24 грудня, о 21:00 телеканал "1+1 Україна" презентує особливий музичний фільм "Різдво. Ти не один". Глядачі побачать захопливу історію про диво, яке може статися з кожним, варто лише вірити.

Про це нагадав телеканал у своєму Instagram.

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На екрані з'являться добре знайомі обличчя в абсолютно нових і казкових образах. Артисти та зірки перевтіляться у Різдвяних духів, кожен з яких має свою унікальну місію.

У цьому проєкті візьмуть участь MONATIK, DOROFEEVA, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, ZLATA OGNEVICH, KAZKA, а також зірки українського телебачення, серед яких Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов, Катерина Осадча, та багато інших.

Казкові герої вразять фантастичними історіями:

"Туманна" поведе глядачів у світ ілюзій та мрій.

поведе глядачів у світ ілюзій та мрій. "Вітри" закружать у веселощах та іграх.

закружать у веселощах та іграх. "Люта" покаже силу необмеженої влади чаклунки.

покаже силу необмеженої влади чаклунки. "Облуди" навчать забувати все, що приносило біль.

навчать забувати все, що приносило біль. "Масляні" подарують сміх і радість.

подарують сміх і радість. А "Той, що під ліжком живе", відомий як Бабайка, не налякає, а змусить сміятися.

Цей фільм стане не лише музичним шоу, але й подорожжю у світ між реальністю та казкою, де кожен знайде щось для себе.

Не пропустіть прем’єру цього яскравого різдвяного дива на "1+1 Україна".

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