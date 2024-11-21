Рождественский фильм со звездами — MONATIK и DOROFEEVA в новых ролях

Надя Дорофеева. Фото: скриншот видео

В этот Сочельник, 24 декабря,в 21:00 телеканал "1+1 Украина" презентует особый музыкальный фильм "Рождество. Ты не один". Зрители увидят увлекательную историю о чуде, которое может произойти с каждым, стоит только верить.

Об этом напомнил телеканал в своем Instagram.

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На экране появятся хорошо знакомые лица в совершенно новых и сказочных образах. Артисты и звезды превратятся в Рождественских духов, каждый из которых имеет свою уникальную миссию.

В этом проекте примут участие MONATIK, DOROFEEVA, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, ZLATA OGNEVICH, KAZKA, а также звезды украинского телевидения, среди которых Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и многие другие.

Сказочные герои поразят фантастическими историями:

"Туманная" поведет зрителей в мир иллюзий и мечтаний.

поведет зрителей в мир иллюзий и мечтаний. "Ветры" закружат в веселье и играх.

закружат в веселье и играх. "Февраль" покажет силу неограниченной власти колдуньи.

покажет силу неограниченной власти колдуньи. "Обманы" научат забывать все, что приносило боль.

научат забывать все, что приносило боль. "Масленицы" подарят смех и радость.

подарят смех и радость. А "Тот, что под кроватью живет", известный как Бабайка, не испугает, а заставит смеяться.

Этот фильм станет не только музыкальным шоу, но и путешествием в мир между реальностью и сказкой, где каждый найдет что-нибудь для себя.

Не пропустите премьеру этого яркого рождественского чуда на "1+1 Украина".

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