Катерина Остапчук зізналась, коли знову планує народжувати дітей

Ведучий Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина нині перебуває на останніх термінах вагітності. Дівчина зізналась, чи планує ще народжувати дітей шоумену.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Катерина Остапчук про дітей

Шанувальники поцікавились у дружини шоумена, чи планує вона народжувати погодок. Катерина розповіла, що після перших пологів планує із чоловіком деякий час пожити для себе. Вона зізналась, що другу дитину буде народжувати не раніше ніж через 4-5 років.

"Погодок не плануємо. Це все супер, звичайно, але хочеться й пожити трохи між вагітностями. Через 4-5 років мінімум зайдемо на друге коло", — написала Остапчук.

Катерина Остапчук розповіла про плани на майбутнє. Фото: instagram.com/poka.tya

Проте дівчина зауважила, що життя непередбачуване та вона припускає, що її думка може змінитися. Зірка пожартувала та сказала шанувальникам забути про її слова про погодок, якщо вона знову завагітніє через рік.

Раніше Володимир Остапчук з вагітною дружиною розвеселили фанів кумедним відео. Також Катерина Остапчук показала, який вигляд має її тіло на останніх термінах вагітності.