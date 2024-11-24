Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Молода дружина Остапчука зізналась, чи планує ще народжувати arrow

Молода дружина Остапчука зізналась, чи планує ще народжувати

24 листопада 2024 10:30
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Катерина Остапчук зізналась, коли знову планує народжувати дітей
Ведучий Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/poka.tya
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина нині перебуває на останніх термінах вагітності. Дівчина зізналась, чи планує ще народжувати дітей шоумену.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Катерина Остапчук про дітей

Шанувальники поцікавились у дружини шоумена, чи планує вона народжувати погодок. Катерина розповіла, що після перших пологів планує із чоловіком деякий час пожити для себе. Вона зізналась, що другу дитину буде народжувати не раніше ніж через 4-5 років.

"Погодок не плануємо. Це все супер, звичайно, але хочеться й пожити трохи між вагітностями. Через 4-5 років мінімум зайдемо на друге коло", — написала Остапчук.

Молода дружина Остапчука зізналась, чи планує ще народжувати - фото 1
Катерина Остапчук розповіла про плани на майбутнє. Фото: instagram.com/poka.tya

Проте дівчина зауважила, що життя непередбачуване та вона припускає, що її думка може змінитися. Зірка пожартувала та сказала шанувальникам забути про її слова про погодок, якщо вона знову завагітніє через рік.

Раніше Володимир Остапчук з вагітною дружиною розвеселили фанів кумедним відео. Також Катерина Остапчук показала, який вигляд має її тіло на останніх термінах вагітності.

діти Володимир Остапчук вагітність українські зірки дружина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:55 Пісторіус розкрив, скільки зброї виробляє РФ за три місяці

10:45 У ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині

10:27 У Кривому Розі через мобілізацію під загрозою опалювальний сезон

10:19 Черги на кордонах — актуальна інформація на трасі Одеса-Рені

10:14 Розширені функції Telegram Premium — яка ціна та кому потрібні

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:58 Якою штучний інтелект бачить "гарну українку" — фото

09:56 Росіяни уночі запустили десятки БпЛА — скільки збили сили ППО

09:40 Поблизу Одеської області стався землетрус — яка потужність

09:34 Новорічні штрафи — скільки доведеться віддати за зрубану ялинку

09:25 РФ скинула КАБи на десятки населених пунктів, — звіт Генштабу

10:55 Пісторіус розкрив, скільки зброї виробляє РФ за три місяці

10:45 У ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині

10:27 У Кривому Розі через мобілізацію під загрозою опалювальний сезон

10:19 Черги на кордонах — актуальна інформація на трасі Одеса-Рені

10:14 Розширені функції Telegram Premium — яка ціна та кому потрібні

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:58 Якою штучний інтелект бачить "гарну українку" — фото

09:56 Росіяни уночі запустили десятки БпЛА — скільки збили сили ППО

09:40 Поблизу Одеської області стався землетрус — яка потужність

09:34 Новорічні штрафи — скільки доведеться віддати за зрубану ялинку

09:25 РФ скинула КАБи на десятки населених пунктів, — звіт Генштабу

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК