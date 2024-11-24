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Молодая жена Остапчука призналась, планирует ли еще рожать

24 ноября 2024 10:30
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Екатерина Остапчук призналась, когда снова планирует рожать детей
Ведущий Владимир Остапчук с супругой. Фото: instagram.com/poka.tya
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина находится на последних сроках беременности. Девушка призналась, планирует ли еще рожать детей шоумену.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Поклонники поинтересовались у жены шоумена, планирует ли она рожать погодок. Екатерина рассказала, что после первых родов планирует с мужем некоторое время пожить для себя. Она призналась, что второго ребенка будет рожать не раньше, чем через 4-5 лет.

"Погодок не планируем. Это все супер, конечно, но хочется и пожить немного между беременностями. Через 4-5 лет минимум зайдем на второй круг", — написала Остапчук.

Молодая жена Остапчука призналась, планирует ли еще рожать - фото 1
Екатерина Остапчук рассказала о планах на будущее. Фото: instagram.com/poka.tya

Однако девушка заметила, что жизнь непредсказуема и предполагает, что ее мысль может измениться. Звезда пошутила и сказала поклонникам забыть ее слова о погодках, если она снова забеременеет через год.

Ранее Владимир Остапчук с беременной женой развеселили фанатов забавным видео. Также Екатерина Остапчук показала, как выглядит ее тело на последних сроках беременности.

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11:25 Стрельба в гостинице в Киеве — полиция задержала стрелка

11:22 Стало известно, кто досрочно стал чемпионом Формулы-1

11:19 В Украине обновили графики отключений света — что известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:10 Турция сорвала планы России захватить Одессу и Николаев

11:08 В Курской области ВСУ поразили комплекс "С-400" российской армии

10:55 Писториус раскрыл, сколько оружия производит РФ за три месяца

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