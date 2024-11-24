Екатерина Остапчук призналась, когда снова планирует рожать детей

Молодая жена Остапчука призналась, планирует ли еще рожать
Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина находится на последних сроках беременности. Девушка призналась, планирует ли еще рожать детей шоумену.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.
Екатерина Остапчук о детях
Поклонники поинтересовались у жены шоумена, планирует ли она рожать погодок. Екатерина рассказала, что после первых родов планирует с мужем некоторое время пожить для себя. Она призналась, что второго ребенка будет рожать не раньше, чем через 4-5 лет.
"Погодок не планируем. Это все супер, конечно, но хочется и пожить немного между беременностями. Через 4-5 лет минимум зайдем на второй круг", — написала Остапчук.
Однако девушка заметила, что жизнь непредсказуема и предполагает, что ее мысль может измениться. Звезда пошутила и сказала поклонникам забыть ее слова о погодках, если она снова забеременеет через год.
Ранее Владимир Остапчук с беременной женой развеселили фанатов забавным видео. Также Екатерина Остапчук показала, как выглядит ее тело на последних сроках беременности.
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