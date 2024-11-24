Екатерина Остапчук призналась, когда снова планирует рожать детей

Ведущий Владимир Остапчук с супругой. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина находится на последних сроках беременности. Девушка призналась, планирует ли еще рожать детей шоумену.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

Читайте также:

Екатерина Остапчук о детях

Поклонники поинтересовались у жены шоумена, планирует ли она рожать погодок. Екатерина рассказала, что после первых родов планирует с мужем некоторое время пожить для себя. Она призналась, что второго ребенка будет рожать не раньше, чем через 4-5 лет.

"Погодок не планируем. Это все супер, конечно, но хочется и пожить немного между беременностями. Через 4-5 лет минимум зайдем на второй круг", — написала Остапчук.

Екатерина Остапчук рассказала о планах на будущее. Фото: instagram.com/poka.tya

Однако девушка заметила, что жизнь непредсказуема и предполагает, что ее мысль может измениться. Звезда пошутила и сказала поклонникам забыть ее слова о погодках, если она снова забеременеет через год.

Ранее Владимир Остапчук с беременной женой развеселили фанатов забавным видео. Также Екатерина Остапчук показала, как выглядит ее тело на последних сроках беременности.