Володимир Остапчук подарував дружині елітне авто — фото

Дружина Остапчука похизувалася купівлею елітного авто
Дружина шоумена Володимира Остапчука — Катерина — похизувалася коштовним придбанням. Тепер блогерка має власне елітне авто.
Радісною новиною Катерина поділилася із підписниками в Instagram.
Остапчук подарував дружині розкішне авто
24-річна блогерка розповіла про приємний сюрприз від чоловіка. Відтепер вона власниця розкішного білого BMW. Вартість такого авто із салону в Україні понад два мільйона гривень.
"У мене є новина. Вже декілька тижнів їжджу на своїй першій власній машині", — поділилася Катерина.
Зараз подружжя мешкає під Києвом, і вони завжди були залежні одне від одного щодо поїздок до міста. До того ж, зовсім скоро у пари народиться малюк і потреба у поїздках до міста збільшиться.
"Дуже незручно було жити за містом і бути прив'язаною до авто чоловіка, а з малим треба буде їздити до лікарні і так далі", — розповіла Катерина.
Раніше Володимир Остапчук з вагітною дружиною розвеселили фанів кумедним відео. Також Катерина Остапчук показала, який вигляд має її тіло на останніх термінах вагітності.
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