Володимир Остапчук подарував дружині елітне авто — фото

Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина шоумена Володимира Остапчука — Катерина — похизувалася коштовним придбанням. Тепер блогерка має власне елітне авто.

Радісною новиною Катерина поділилася із підписниками в Instagram.

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24-річна блогерка розповіла про приємний сюрприз від чоловіка. Відтепер вона власниця розкішного білого BMW. Вартість такого авто із салону в Україні понад два мільйона гривень.

Володимир Остапчук подарував дружині авто. Фото: instagram.com/poka.tya

"У мене є новина. Вже декілька тижнів їжджу на своїй першій власній машині", — поділилася Катерина.

Катерина Остапчук показала нове авто. Фото: instagram.com/poka.tya

Зараз подружжя мешкає під Києвом, і вони завжди були залежні одне від одного щодо поїздок до міста. До того ж, зовсім скоро у пари народиться малюк і потреба у поїздках до міста збільшиться.

"Дуже незручно було жити за містом і бути прив'язаною до авто чоловіка, а з малим треба буде їздити до лікарні і так далі", — розповіла Катерина.

Дружина Володимира Остапчука показала авто. Фото: instagram.com/poka.tya

Раніше Володимир Остапчук з вагітною дружиною розвеселили фанів кумедним відео. Також Катерина Остапчук показала, який вигляд має її тіло на останніх термінах вагітності.