Владимир Остапчук подарил жене элитное авто.

Владимир Остапчук с супругой. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Жена шоумена Владимира Остапчука — Екатерина — похвасталась ценным приобретением. Теперь у блогера есть собственное элитное авто.

Радостной новостью Екатерина поделилась с подписчиками в Instagram.

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24-летняя блогер рассказала о приятном сюрпризе от мужа. Теперь она обладательница роскошного белого BMW. Стоимость такого авто из салона в Украине более двух миллионов гривен.

Владимир Остапчук подарил жене авто. Фото: instagram.com/poka.tya

"У меня есть новость. Уже несколько недель езжу на своей первой собственной машине", - поделилась Екатерина.

Екатерина Остапчук показала новый автомобиль. Фото: instagram.com/poka.tya

Сейчас супруги живут под Киевом, и они всегда были зависимы друг от друга относительно поездок в город. К тому же совсем скоро у пары родится малыш и потребность в поездках в город увеличится.

"Очень неудобно было жить за городом и быть привязанным к авто мужа, а с малышом нужно будет ездить в больницу и так далее", — рассказала Екатерина.

Жена Владимира Остапчука показала автомобиль. Фото: instagram.com/poka.tya

Ранее Владимир Остапчук с беременной женой развеселили фанатов забавным видео. Также Екатерина Остапчук показала, как выглядит ее тело на последних сроках беременности.