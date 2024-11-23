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Жена Остапчука похвасталась покупкой элитного авто

23 ноября 2024 10:30
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Владимир Остапчук подарил жене элитное авто.
Владимир Остапчук с супругой. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Жена шоумена Владимира Остапчука — Екатерина — похвасталась ценным приобретением. Теперь у блогера есть собственное элитное авто.

Радостной новостью Екатерина поделилась с подписчиками в Instagram.

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Остапчук подарил жене роскошное авто

24-летняя блогер рассказала о приятном сюрпризе от мужа. Теперь она обладательница роскошного белого BMW. Стоимость такого авто из салона в Украине более двух миллионов гривен.

Владимир Остапчук подарил жене авто
Владимир Остапчук подарил жене авто. Фото: instagram.com/poka.tya

"У меня есть новость. Уже несколько недель езжу на своей первой собственной машине", - поделилась Екатерина.

Екатерина Остапчук показала новое авто
Екатерина Остапчук показала новый автомобиль. Фото: instagram.com/poka.tya

Сейчас супруги живут под Киевом, и они всегда были зависимы друг от друга относительно поездок в город. К тому же совсем скоро у пары родится малыш и потребность в поездках в город увеличится.

"Очень неудобно было жить за городом и быть привязанным к авто мужа, а с малышом нужно будет ездить в больницу и так далее", — рассказала Екатерина.

Жена Владимира Остапчука показала авто
Жена Владимира Остапчука показала автомобиль. Фото: instagram.com/poka.tya

Ранее Владимир Остапчук с беременной женой развеселили фанатов забавным видео. Также Екатерина Остапчук показала, как выглядит ее тело на последних сроках беременности.

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Как изменились цены на жизнь во время войны

10:29 ISW сомневается в заявлениях РФ об инновационности "Орешника"

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