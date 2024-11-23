Владимир Остапчук подарил жене элитное авто.

Жена Остапчука похвасталась покупкой элитного авто
Жена шоумена Владимира Остапчука — Екатерина — похвасталась ценным приобретением. Теперь у блогера есть собственное элитное авто.
Радостной новостью Екатерина поделилась с подписчиками в Instagram.
Остапчук подарил жене роскошное авто
24-летняя блогер рассказала о приятном сюрпризе от мужа. Теперь она обладательница роскошного белого BMW. Стоимость такого авто из салона в Украине более двух миллионов гривен.
"У меня есть новость. Уже несколько недель езжу на своей первой собственной машине", - поделилась Екатерина.
Сейчас супруги живут под Киевом, и они всегда были зависимы друг от друга относительно поездок в город. К тому же совсем скоро у пары родится малыш и потребность в поездках в город увеличится.
"Очень неудобно было жить за городом и быть привязанным к авто мужа, а с малышом нужно будет ездить в больницу и так далее", — рассказала Екатерина.
Ранее Владимир Остапчук с беременной женой развеселили фанатов забавным видео. Также Екатерина Остапчук показала, как выглядит ее тело на последних сроках беременности.
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