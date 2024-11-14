Наталя Могилевська презентувала новий кліп "Мені казали" — що сказали фанати

Наталья Могилевська. Фото: скриншот відео

Відома українська співачка Наталя Могилевська потішила шанувальників новим кліпом на пісню "Мені казали", який з’явився в мережі сьогодні зранку. Щоб привернути більше уваги до прем’єри, напередодні співачка поділилася цікавим відео, на якому продемонструвала невеликий уривок зі свого життя.

Відповідним роликом вона поділилась в Instagram.

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У короткому відео, яким Могилевська анонсувала новий кліп, вона біжить дорогою, встигнувши приміряти на себе кілька образів: від турботливої мами до бізнес-леді, а потім і артистки.

Мабуть, таким чином вона хотіла підкреслити, що поєднувати ці ролі не так просто, але вона це робить на відмінно. Для багатьох фанатів така метафора стала близькою.

А от у кліпі, який триває всього дві хвилини, Могилевська не просто виконує пісню, а створює цілісний образ, який підсилює емоції композиції.

Глядачі бачать її в різних локаціях: серед очеретів, що символізують природність і душевну свободу; за роялем, що підкреслює музичний талант і мрійливу сторону; а також на сцені, де вона танцює, віддаючи всю енергію улюбленій справі.

Новий кліп Могилевської вразив фанатів. Фото: скриншот відео

"Ця пісня з вистави "Доньки" самостійно увірвалася в ваші серця. З повагою до глядача і з любов’ю до того, що вам відгукнулося... Єдиний наш правдивий порадник у житті — це наше серце", — зазначила Могилевська.

Кліп викликав хвилю підтримки та захоплення від фанатів, які залишили коментарі про силу емоцій, які вклала Наталя у кожен кадр.

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