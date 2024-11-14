Наталья Могилевская презентовала новый клип "Мне говорили" - что сказали фанаты

Наталья Могилевская. Фото: скриншот видео

Известная украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новым клипом на песню "Мне говорили", который появился в сети сегодня утром. Чтобы привлечь большее внимание к премьере, накануне певица поделилась интересным видео, на котором продемонстрировала небольшой отрывок из своей жизни.

Соответствующим роликом она поделилась в Instagram.

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В коротком видео, которым Могилевская анонсировала новый клип, она бежит по дороге, успев примерить на себя несколько образов: от заботливой мамы до бизнес-леди, а затем и артистки.

Видимо, таким образом она хотела подчеркнуть, что совмещать эти роли не так просто, но она это делает с отличием. Для многих фанатов такая метафора стала близкой.

А вот в клипе, который длится всего две минуты, Могилевская не просто исполняет песню, а создает целостный образ, усиливающий эмоции композиции.

Зрители видят ее в разных локациях: среди камышей, символизирующих естественность и душевную свободу; за роялем, подчеркивающим музыкальный талант и мечтательную сторону; а также на сцене, где она танцует, отдавая всю энергию любимому делу.

Новый клип Могилевской поразил фанатов. Фото: скриншот видео

"Эта песня из спектакля "Дочки" самостоятельно ворвалась в ваши сердца. С уважением к зрителю и с любовью к тому, что вам откликнулось... Единственный наш правдивый советчик в жизни — это наше сердце", — отметила Могилевская.

Клип вызвал волну поддержки и восхищения фанатов, которые оставили комментарии о силе эмоций, которые вложила Наталья в каждый кадр.

Раньше мы писали о том, что Могилевская показала, как весело провела время с семьей в парке.

Также мы сообщали, что Могилевская показала необычный отдых с дочерьми в Карпатах.