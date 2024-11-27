Ілон Маск забороняє сину бачитися із його матір'ю - шокуючі заяви Grimes

Співачка Grimes. Фото: instagram.com/grimes

Ексдружина американського мільярдера Ілона Маска, співачка Grimes (Клер Буше), шокувала подробицями судової тяганини із колишнім. Вже понад рік виконавиця судиться із бізнесменом щодо опіки над спільними дітьми.

Про це Клер розповіла у своєму акаунті в Х.

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Співачка та бізнесмен вже понад рік намагаються вирішити питання із опікою над їхніми трьома дітьми — 4-річним Æ A-Xii (Екс Еш Ей-Твелв), 3-річною Ексою Дарк Сідіріель і 2-річним Тау Техно Механікусом.

За словами Клер, закони штату Техас, в якому тривають суди, стоїть не на боці матерів. Окрім того, проти співачки намагаються використати її публікації в соцмережах та роботу в моделінгу.

"Я провела рік, занурена у боротьбу, у штаті, де жахлива ситуація з правами матерів, де мої дописи в Instagram і моделінг використовується як причина, через яку я не можу бути зі своїми дітьми. Я боролася і віддалялася від кохання мого життя, бо він став для мене невпізнаваним", — написала Grimes.

Співачка Grimes з сином. Фото: instagram.com/grimes

Буше боїться розповідати усі подробиці судової тяганини з Маском, адже переживає, що це може погіршити ситуацію. Однак Клер зізнається, що не бачила одного зі своїх дітей майже півроку.

"Я не бачила одного зі своїх малюків п'ять місяців. І це тільки те, що можна говорити публічно, оскільки більша частина мого досвіду за останні роки повинна залишитися за зачиненими дверима", — каже Буше.

Вочевидь, мова йде про одного із синів подружжя. Адже рік тому Grimes вже зверталася із проханням до колишнього дозволити їй побачити сина.

Нагадаємо, що Ілон Маск та Клер Буше почали стосунки 2018 року. За два роки в пари народився первісток Æ A-Xii. Восени 2021 року стало відомо, що бізнесмен та співачка розірвали стосунки.

Однак через декілька місяців за допомогою сурогатного материнства у колишнього подружжя народилася донька, а пізніше стало відомо, що Маск та Буше мають і сина.

Окрім того, мільярдер виховує ще сімох дітей від інших жінок.

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