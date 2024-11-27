Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Маск запрещает бывшей видеть сына — певица шокировала деталями arrow

Маск запрещает бывшей видеть сына — певица шокировала деталями

27 ноября 2024 16:40
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Илон Маск запрещает сыну видеться с его матерью - шокирующие заявления Grimes
Певица Grimes. Фото: instagram.com/grimes
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Экс-супруга американского миллиардера Илона Маска, певица Grimes (Клэр Буше), шокировала подробностями судебной тяжбы с бывшим. Уже более года исполнительница судится с бизнесменом относительно опеки над общими детьми.

Об этом Клэр рассказала в своем аккаунте в Х.

Читайте также:

Бывшая Маска пять месяцев не видела их детей

Певица и бизнесмен уже больше года пытаются решить вопрос с опекой над их тремя детьми — 4-летним ÆA-Xii (Экс Эш Эй-Твелв), 3-летней Эксой Дарк Сидириэль и 2-летним Тау Техно Механикусом.

По словам Клера, законы штата Техас, в котором продолжаются суды, стоит не на стороне матерей. Кроме того, против певицы пытаются использовать ее публикации в соцсетях и работу в моделинге.

"Я провела год, погруженная в борьбу, в штате, где ужасная ситуация с правами матерей, где мои посты в Instagram и моделинг используется как причина, по которой я не могу быть со своими детьми. Я боролась и отдалялась от любви моей жизни, потому что он стал для меня неузнаваемым", — написала Grimes.

Певица Grimes с сыном
Певица Grimes с сыном Фото: instagram.com/grimes

Буше боится рассказывать все подробности судебной тяжбы с Маском, ведь переживает, что это может усугубить ситуацию. Однако Клэр признается, что не видела одного из своих детей почти полгода.

"Я не видела одного из своих малышей пять месяцев. И это только то, что можно говорить публично, поскольку большая часть моего опыта за последние годы должна остаться за закрытой дверью", — говорит Буше.

Очевидно, речь идет об одном из сыновей супругов. Ведь год назад Grimes уже обращалась с просьбой разрешить ей увидеть сына.

Напомним, что Илон Маск и Клэр Буше начали отношения 2018 года. За два года у пары родился первенец ÆA-Xii.

Однако через несколько месяцев с помощью суррогатного материнства у бывших супругов родилась дочь, а позже стало известно, что у Маска и Буша есть и сын.

Кроме того, миллиардер воспитывает еще семерых детей от других женщин.

Ранее стало известно, когда суд рассмотрит иск принца Гарри против издания Daily Mail.

Также мы писали, что Скарлетт Йоханссон рассказала о давлении на ее 10-летнюю дочь.

суд Илон Маск дети зарубежные звезды опека певица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

17:42 Буданов отреагировал на расследование по переданным РФ самолетам

17:39 От мороза до тепла — погода завтра от Укргидрометцентра

17:36 Премьер Словакии поедет в Россию на торжества к 9 мая

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

17:35 Известная группа сняла клип в Чернобыльской зоне — видео

17:27 Скандал в Одессе — школьник просил у учительницы интимные фото

17:16 Стоит быть осторожным — на Харьковщине ожидается снег завтра

17:10 В Тернопольской ОВА сделали неутешительный прогноз о свете

16:57 У экс-нардепа Царева конфисковали имущество на 500 млн грн

17:42 Буданов отреагировал на расследование по переданным РФ самолетам

17:39 От мороза до тепла — погода завтра от Укргидрометцентра

17:36 Премьер Словакии поедет в Россию на торжества к 9 мая

17:35 Известная группа сняла клип в Чернобыльской зоне — видео

17:27 Скандал в Одессе — школьник просил у учительницы интимные фото

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

17:16 Стоит быть осторожным — на Харьковщине ожидается снег завтра

17:10 В Тернопольской ОВА сделали неутешительный прогноз о свете

16:57 У экс-нардепа Царева конфисковали имущество на 500 млн грн

16:53 Южная Корея против прямых поставок оружия Украине, — СМИ

16:49 Жительница Одесчины публиковала локации ТЦК — как наказал суд

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Text

13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Text

11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК