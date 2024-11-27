Илон Маск запрещает сыну видеться с его матерью - шокирующие заявления Grimes

Певица Grimes. Фото: instagram.com/grimes

Экс-супруга американского миллиардера Илона Маска, певица Grimes (Клэр Буше), шокировала подробностями судебной тяжбы с бывшим. Уже более года исполнительница судится с бизнесменом относительно опеки над общими детьми.

Об этом Клэр рассказала в своем аккаунте в Х.

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Бывшая Маска пять месяцев не видела их детей

Певица и бизнесмен уже больше года пытаются решить вопрос с опекой над их тремя детьми — 4-летним ÆA-Xii (Экс Эш Эй-Твелв), 3-летней Эксой Дарк Сидириэль и 2-летним Тау Техно Механикусом.

По словам Клера, законы штата Техас, в котором продолжаются суды, стоит не на стороне матерей. Кроме того, против певицы пытаются использовать ее публикации в соцсетях и работу в моделинге.

"Я провела год, погруженная в борьбу, в штате, где ужасная ситуация с правами матерей, где мои посты в Instagram и моделинг используется как причина, по которой я не могу быть со своими детьми. Я боролась и отдалялась от любви моей жизни, потому что он стал для меня неузнаваемым", — написала Grimes.

Певица Grimes с сыном Фото: instagram.com/grimes

Буше боится рассказывать все подробности судебной тяжбы с Маском, ведь переживает, что это может усугубить ситуацию. Однако Клэр признается, что не видела одного из своих детей почти полгода.

"Я не видела одного из своих малышей пять месяцев. И это только то, что можно говорить публично, поскольку большая часть моего опыта за последние годы должна остаться за закрытой дверью", — говорит Буше.

Очевидно, речь идет об одном из сыновей супругов. Ведь год назад Grimes уже обращалась с просьбой разрешить ей увидеть сына.

Напомним, что Илон Маск и Клэр Буше начали отношения 2018 года. За два года у пары родился первенец ÆA-Xii.

Однако через несколько месяцев с помощью суррогатного материнства у бывших супругов родилась дочь, а позже стало известно, что у Маска и Буша есть и сын.

Кроме того, миллиардер воспитывает еще семерых детей от других женщин.

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