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Маловідомі серіали про виживання, від яких захоплює подих

27 листопада 2024 23:00
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Топ-4 серіали про виживання
Кадри з серіалу "Пітьма". Фото: скриншот YouTube
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Серіали про виживання захоплюють своєю напруженою атмосферою та непередбачуваністю. Це історії про боротьбу з природними стихіями, міжособистісними конфліктами та власними страхами, які тримають у напрузі до останньої хвилини. 

Редакція Новини.LIVE підібрала декілька серіалів, які поринуть вас у містичну атмосферу.

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Добірка серіалів про виживання

Пітьма (2017)

Німецький науково-фантастичний серіал, який розгортається у невеликому містечку Вінден, де зникає підліток. Таємниця його зникнення переплітається з подіями, що відбулися у минулому, теперішньому та майбутньому.

Дощ (2018)

За сюжетом серіалу, брат і сестра Симона і Расмус виживають у світі, зруйнованому смертельним вірусом, який поширився завдяки дощу. Через шість років після початку епідемії вони залишають бункер та приєднуються до групи інших молодих людей, шукаючи безпечне місце і відповіді про походження вірусу. 

Останні з нас (2022)

Драматичний серіал, знятий за мотивами культової відеогри. Події відбуваються у світі, який спустошив грибковий зомбі-апокаліпсис. Головні герої — Джоел, втомлений життям контрабандист, та Еллі, дівчина, яка може стати ключем до порятунку людства. Вони вирушають у небезпечну подорож через США. 

Бункер (2023)

Події серіалу розгортаються у постапокаліптичному світі, де врятована частина людства живе у гігантському підземному бункері, захищеному від зовнішньої отруйної атмосфери. Жителі бункера суворо дотримуються встановлених правил, але поступово з’ясовується, що їхнє життя оповите великою кількістю таємниць.

Раніше ми писали про те, що Рідлі Скотт почав роботу над фільмом "Гладіатор 3". Також ми розповідали, що буде в четвертому сезоні "Ззовні".

кіно серіал актори зниклі безвісти містика

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