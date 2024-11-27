Топ-4 сериала о выживании

Фото из сериала "Тьма". Фото: скриншот YouTube

Сериалы о выживании увлекают своей напряженной атмосферой и непредсказуемостью. Это истории о борьбе с природными стихиями, межличностными конфликтами и страхами, которые держат в напряжении до последней минуты.

Редакция Новини.LIVE подобрала несколько сериалов, которые вовлекут вас в мистическую атмосферу.

Читайте также:

Подборка сериалов о выживании

Тьма (2017)

Немецкий научно-фантастический сериал, разворачивающийся в небольшом городке Винди, где исчезает подросток. Тайна его исчезновения переплетается с событиями, произошедшими в прошлом, настоящем и будущем.

Дождь (2018)

По сюжету сериала брат и сестра Симона и Расмус выживают в мире, разрушенном смертельным вирусом, который распространился благодаря дождю. Через шесть лет после начала эпидемии они покидают бункер и присоединяются к группе других молодых людей в поисках безопасного места и ответа о происхождении вируса.

Последние из нас (2022)

Драматический сериал, снятый по мотивам культовой видеоигры. События происходят в мире, разрушенном грибковым зомби-апокалипсисом. Главные герои — Джоэл, уставший от жизни контрабандист, и Элли, девушка, которая может стать ключом к спасению человечества. Они отправляются в опасное путешествие по США.

Бункер (2023)

События сериала разворачиваются в постапокалиптическом мире, где спасенная часть человечества живет в подземном гигантском бункере, защищенном от внешней ядовитой атмосферы. Жители бункера строго соблюдают установленные правила, но постепенно выясняется, что их жизнь окутана большим количеством тайн.

Ранее мы писали о том, что Ридли Скотт начал работу над фильмом "Гладиатор 3". Также мы рассказывали, что будет в четвертом сезоне "Извне".