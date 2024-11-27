Топ-4 сериала о выживании

Малоизвестные сериалы о выживании, от которых захватывает дыхание
Сериалы о выживании увлекают своей напряженной атмосферой и непредсказуемостью. Это истории о борьбе с природными стихиями, межличностными конфликтами и страхами, которые держат в напряжении до последней минуты.
Редакция Новини.LIVE подобрала несколько сериалов, которые вовлекут вас в мистическую атмосферу.
Подборка сериалов о выживании
Тьма (2017)
Немецкий научно-фантастический сериал, разворачивающийся в небольшом городке Винди, где исчезает подросток. Тайна его исчезновения переплетается с событиями, произошедшими в прошлом, настоящем и будущем.
Дождь (2018)
По сюжету сериала брат и сестра Симона и Расмус выживают в мире, разрушенном смертельным вирусом, который распространился благодаря дождю. Через шесть лет после начала эпидемии они покидают бункер и присоединяются к группе других молодых людей в поисках безопасного места и ответа о происхождении вируса.
Последние из нас (2022)
Драматический сериал, снятый по мотивам культовой видеоигры. События происходят в мире, разрушенном грибковым зомби-апокалипсисом. Главные герои — Джоэл, уставший от жизни контрабандист, и Элли, девушка, которая может стать ключом к спасению человечества. Они отправляются в опасное путешествие по США.
Бункер (2023)
События сериала разворачиваются в постапокалиптическом мире, где спасенная часть человечества живет в подземном гигантском бункере, защищенном от внешней ядовитой атмосферы. Жители бункера строго соблюдают установленные правила, но постепенно выясняется, что их жизнь окутана большим количеством тайн.
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