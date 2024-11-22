Співачка Lizzo придбала будинок за 12,4 мільйона доларів.

Американська співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Американська співачка Lizzo придбала будинок Джеремі Реннера на Голлівудських пагорбах. Зірка придбала нерухомість за 12,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє TMZ.

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Розкішний маєток має 6 спалень та 9 ванних кімнат, а також власну студію звукозапису. В будинку також є кінозал, басейн з водоспадом і вітальня під відкритим небом.

Маєток Lizzo. Фото: BACKGRID

Басейн Lizzo. Фото: BACKGRID

Вітальня вирізняється унікальними дизайнерськими дерев'яними панелями на стелі, розсувними скляними дверима та численними люстрами. Маєток має надсучасну кухню з барною стійкою, кам'яними стільницями та газовою плитою.

Спальня Lizzo. Фото: BACKGRID

Кухня Lizzo. Фото: BACKGRID

Lizzo зможе спокійно відпочити, адже одна з спалень має балкон і розсувні скляні двері від підлоги до стелі із видом на зелений сад.

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