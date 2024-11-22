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Lizzo придбала розкішний маєток на Голлівудських пагорбах — фото

22 листопада 2024 14:17
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Співачка Lizzo придбала будинок за 12,4 мільйона доларів.
Американська співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Американська співачка Lizzo придбала будинок Джеремі Реннера на Голлівудських пагорбах. Зірка придбала нерухомість за 12,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє TMZ.

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Розкішний маєток має 6 спалень та 9 ванних кімнат, а також власну студію звукозапису. В будинку також є кінозал, басейн з водоспадом і вітальня під відкритим небом.

Lizzo маж власну студію звукозапису
Маєток Lizzo. Фото: BACKGRID
Lizzo живе Голлівудських пагорбах
Басейн Lizzo. Фото: BACKGRID

Вітальня вирізняється унікальними дизайнерськими дерев'яними панелями на стелі, розсувними скляними дверима та численними люстрами. Маєток має надсучасну кухню з барною стійкою, кам'яними стільницями та газовою плитою.

Lizzo стала власницею маєтку
Спальня Lizzo. Фото: BACKGRID
Lizzo придбала розкішний маєток
Кухня Lizzo. Фото: BACKGRID

Lizzo зможе спокійно відпочити, адже одна з спалень має балкон і розсувні скляні двері від підлоги до стелі із видом на зелений сад.

Нагадаємо, в мережу злили фото розкішної квартири Софії Ротару в Москві. А також російський дрон зруйнував квартиру відомого телеведучого Костянтина Октябрського.

нерухомість закордонні зірки гроші співачка кухня

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