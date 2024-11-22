Співачка Lizzo придбала будинок за 12,4 мільйона доларів.

Lizzo придбала розкішний маєток на Голлівудських пагорбах — фото
Американська співачка Lizzo придбала будинок Джеремі Реннера на Голлівудських пагорбах. Зірка придбала нерухомість за 12,4 мільйона доларів.
Про це повідомляє TMZ.
Співачка Lizzo стала власницею елітної нерухомості
Розкішний маєток має 6 спалень та 9 ванних кімнат, а також власну студію звукозапису. В будинку також є кінозал, басейн з водоспадом і вітальня під відкритим небом.
Вітальня вирізняється унікальними дизайнерськими дерев'яними панелями на стелі, розсувними скляними дверима та численними люстрами. Маєток має надсучасну кухню з барною стійкою, кам'яними стільницями та газовою плитою.
Lizzo зможе спокійно відпочити, адже одна з спалень має балкон і розсувні скляні двері від підлоги до стелі із видом на зелений сад.
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