Певица Lizzo приобрела дом за 12,4 миллиона долларов.

Американская певица Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Американская певица Lizzo приобрела дом Джереми Реннера на голливудских холмах. Звезда приобрела недвижимость за 12,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает TMZ.

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Роскошное поместье имеет 6 спален и 9 ванных комнат, а также собственную звукозаписывающую студию. В доме также есть кинозал, бассейн с водопадом и гостиная под открытым небом.

Имение Lizzo. Фото: BACKGRID

Бассейн Lizzo. Фото: BACKGRID

Гостиная отличается уникальными дизайнерскими деревянными панелями на потолке, раздвижной стеклянной дверью и многочисленными люстрами. Имение имеет сверхсовременную кухню с барной стойкой, каменными столешницами и газовой плитой.

Спальня Lizzo. Фото: BACKGRID

Кухня Lizzo. Фото: BACKGRID

Lizzo сможет спокойно отдохнуть, ведь одна из спален имеет балкон и раздвижную стеклянную дверь от пола до потолка с видом на зеленый сад.

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