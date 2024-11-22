Певица Lizzo приобрела дом за 12,4 миллиона долларов.

Lizzo приобрела роскошное имение на Голливудских холмах — фото
Американская певица Lizzo приобрела дом Джереми Реннера на голливудских холмах. Звезда приобрела недвижимость за 12,4 миллиона долларов.
Об этом сообщает TMZ.
Певица Lizzo стала владелицей элитной недвижимости
Роскошное поместье имеет 6 спален и 9 ванных комнат, а также собственную звукозаписывающую студию. В доме также есть кинозал, бассейн с водопадом и гостиная под открытым небом.
Гостиная отличается уникальными дизайнерскими деревянными панелями на потолке, раздвижной стеклянной дверью и многочисленными люстрами. Имение имеет сверхсовременную кухню с барной стойкой, каменными столешницами и газовой плитой.
Lizzo сможет спокойно отдохнуть, ведь одна из спален имеет балкон и раздвижную стеклянную дверь от пола до потолка с видом на зеленый сад.
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