Шахед влучив у квартиру Костянтина Октябрського в Києві - фото

Константин Октябрьский. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Києву було зруйновано житловий будинок, в якому мешкав телеведучий та актор Костянтин Октябрський. Шоумен разом з дружиною та двома дітьми дивом не постраждали.

Про це Костянтин розповів у себе в Instagram.

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Ведучий шоу "Ранок вдома" показав жахливі наслідки чергової російської атаки по столиці. Через падіння уламків "шахеда" в квартирі Октябрського було зруйновано вікна та балкон, а також зайнялася пожежа.

Будинок, в якому мешкав Костянтин Октябрський з родиною. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

На щастя, Костянтин, його дружина та двоє маленьких синів під час удару перебували в безпечному місці та не постраждали.

"Це наш будинок. Слава богу, ми цілі. На жаль, квартирі торба", — написав ведучий.

Квартира Костянтина Октябрського після удару. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Нагадаємо, телеведуча Ольга Фреймут опинилася в епіцентрі жахливого стихійного лиха в Іспанії.

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