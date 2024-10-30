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Російський дрон зруйнував квартиру відомого телеведучого у Києві

30 жовтня 2024 17:32
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Шахед влучив у квартиру Костянтина Октябрського в Києві - фото
Константин Октябрьский. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Києву було зруйновано житловий будинок, в якому мешкав телеведучий та актор Костянтин Октябрський. Шоумен разом з дружиною та двома дітьми дивом не постраждали. 

Про це Костянтин розповів у себе в Instagram

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У квартиру Костянтина Октябрського влучив "шахед"

Ведучий шоу "Ранок вдома" показав жахливі наслідки чергової російської атаки по столиці. Через падіння уламків "шахеда" в квартирі Октябрського було зруйновано вікна та балкон, а також зайнялася пожежа.

Будинок, в якому мешкав Костянтин Октябрський з родиною
Будинок, в якому мешкав Костянтин Октябрський з родиною. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

На щастя, Костянтин, його дружина та двоє маленьких синів під час удару перебували в безпечному місці та не постраждали.

"Це наш будинок. Слава богу, ми цілі. На жаль, квартирі торба", — написав ведучий. 

Квартира Костянтина Октябрського після удару
Квартира Костянтина Октябрського після удару. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Нагадаємо, телеведуча Ольга Фреймут опинилася в епіцентрі жахливого стихійного лиха в Іспанії.

Також ми повідомляли, що лідер гурту Imagine Dragons під час свого концерту нагадав про війну в Україні.

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