Шахед влучив у квартиру Костянтина Октябрського в Києві - фото

Російський дрон зруйнував квартиру відомого телеведучого у Києві
Внаслідок нічної атаки російських дронів по Києву було зруйновано житловий будинок, в якому мешкав телеведучий та актор Костянтин Октябрський. Шоумен разом з дружиною та двома дітьми дивом не постраждали.
Про це Костянтин розповів у себе в Instagram.
У квартиру Костянтина Октябрського влучив "шахед"
Ведучий шоу "Ранок вдома" показав жахливі наслідки чергової російської атаки по столиці. Через падіння уламків "шахеда" в квартирі Октябрського було зруйновано вікна та балкон, а також зайнялася пожежа.
На щастя, Костянтин, його дружина та двоє маленьких синів під час удару перебували в безпечному місці та не постраждали.
"Це наш будинок. Слава богу, ми цілі. На жаль, квартирі торба", — написав ведучий.
Нагадаємо, телеведуча Ольга Фреймут опинилася в епіцентрі жахливого стихійного лиха в Іспанії.
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