Ольга Фреймут опинилася в епіцентрі стихійного лиха в Іспанії - фото

Ольга Фреймут опинилася в епіцентрі катастрофи в Іспанії
Телеведуча Ольга Фреймут стала свідком стихійного лиха в Іспанії. Країну накрила раптова повінь, яка вже забрала життя пів сотні людей.
Про це ведуча розповіла в Instagram.
Ольга Фреймут опинилася в епіцентрі цунамі в Іспанії
Телеведуча саме прямувала до Валенсії, де в неї мала відбутися лекція з етикету. Дорогою до міста стало відомо, що в регіоні вирує стихійне лихо. Фреймут отримала повідомлення від служби безпеки про можливу загрозу при пересуванні автомобілем.
"Їдемо до Валенсії на лекцію, а там цунамі", — написала ведуча.
У своїх соцмережах Фреймут поділилася жахливими кадрами, на яких видно затоплені поля та поселення. Також в регіоні сталося чимало ДТП, тож на дорогах були покинуті автівки, а деяких водії з машини діставали рятувальники.
"Валенсія у воді. Цунамі Дана затопив будинки, сади... Людей евакуюють з авто", — поділилася з шанувальниками зірка.
На щастя, ведуча змогла без надзвичайних ситуацій дістатися до готелю в Валенсії та все ж таки провести лекцію для слухачів.
Раніше Ольга Фреймут похизувалася досягненнями свого єдиного сина за кордоном.
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