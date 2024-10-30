Ольга Фреймут опинилася в епіцентрі стихійного лиха в Іспанії - фото

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведуча Ольга Фреймут стала свідком стихійного лиха в Іспанії. Країну накрила раптова повінь, яка вже забрала життя пів сотні людей.

Про це ведуча розповіла в Instagram.

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Телеведуча саме прямувала до Валенсії, де в неї мала відбутися лекція з етикету. Дорогою до міста стало відомо, що в регіоні вирує стихійне лихо. Фреймут отримала повідомлення від служби безпеки про можливу загрозу при пересуванні автомобілем.

"Їдемо до Валенсії на лекцію, а там цунамі", — написала ведуча.

Ольга Фреймут прямувала до Валенсії під час потопу. Фото: instagram.com/freimutolia

У своїх соцмережах Фреймут поділилася жахливими кадрами, на яких видно затоплені поля та поселення. Також в регіоні сталося чимало ДТП, тож на дорогах були покинуті автівки, а деяких водії з машини діставали рятувальники.

Ольга Фреймут показала наслідки потопу в Валенсії. Фото: instagram.com/freimutolia

"Валенсія у воді. Цунамі Дана затопив будинки, сади... Людей евакуюють з авто", — поділилася з шанувальниками зірка.

Ольга Фреймут потрапила в епіцентр потопу в Іспанії. Фото: instagram.com/freimutolia

На щастя, ведуча змогла без надзвичайних ситуацій дістатися до готелю в Валенсії та все ж таки провести лекцію для слухачів.

Раніше Ольга Фреймут похизувалася досягненнями свого єдиного сина за кордоном.

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